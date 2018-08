Rosa e Pietro: lui vuole un figlio subito ma l’ex tronista è contraria

Rosa Perrotta: “Pietro se potesse il figlio lo farebbe anche ora”

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sono scelti a Uomini e Donne nella primavera del 2017. Da quel momento in poi non si sono più separati. La coppia vive a Napoli, lei continua a lavorare nel mondo dello spettacolo e lui continua a svolgere la sua professione di avvocato. Entrambi hanno il desiderio di spostarsi, magari a Roma o a Milano, ma prima vogliono coronare il loro amore sposandosi. L’unica cosa su cui non sono d’accorso riguarda il momento giusto per avere un figlio. Stando a quanto ha confessato Rosa in un’intervista a Uomini e Donne Magazine, Pietro vorrebbe un figlio anche subito. L’ex tronista, però, è più restia e riflessiva su quest’argomento. Costruire una famiglia sarebbe un coronamento ancora più grande, ma in questo momento non hanno certezze, come non sapere dove andare ad abitare. L’intenzione per avere un figlio, però, c’è ed è molto forte.

L’ex tronista e l’ex corteggiatore, però, sono vicinissimi al matrimonio: infatti, si sposeranno prima della prossima estate. Non hanno ancora deciso se la cerimonia si svolgerà in Campania o in una location poco più lontana, ma sono sicuri che sarà religiosa, come da tradizione. Questo è dovuto anche al fatto che vengono da famiglie che gli hanno trasmesso, fin dalla nascita, valori e principi saldi. Proprio da questo dipende la loro forza e Rosa ha confessato di essere grata di ciò, ringraziando tutti i giorni per la coppia che sono.

Rosa Perrotta: tutto sul rapporto con il fidanzato Pietro Tartaglione

La Perrotta, nell’intervista, ha parlato molto del rapporto che lei e Pietro hanno instaurato fin dal momento in cui sono usciti insieme dallo studio di Uomini e Donne. Entrambi sono molto gelosi, ma le reazioni ai litigi sono completamente differenti. Mentre Rosa è orgogliosa e tende a chiudersi, Pietro è più razionale e cerca sempre il chiarimento. Nessuno dei due, però, ama andare a dormire con il muso, quindi cercano sempre di non trascinare a lungo il rancore. Inoltre, sono molto riservati sulla loro vita di coppia e non mostrano tutto sui social.