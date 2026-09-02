Rosa Di Grazia di Amici si sposa dopo la rottura con Deddy: chi è il futuro marito Filippo Bianchi

Rosa Di Grazia, protagonista della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, si sposa. La 26enne ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo storico fidanzato Filippo Bianchi. Il ragazzo, 30 anni, proprio nel giorno del suo compleanno ha sorpreso la fidanzata. Si è inginocchiato, ha sfoderato l’anello e in un mare di emozioni ha chiesto la mano della ballerina, che è scoppiata in lacrime. Poi l’abbraccio, il bacio passionale e il “sì”. Il tutto è stato immortalato in un video, poi reso pubblico sui social. “Quando un sogno diventa per sempre”, ha scritto la danzatrice a commento del filmato, che, in pochi minuti, ha fatto il pieno di like.

Amici 20, Rosa Di Grazia ha ricevuto la proposta di matrimonio da Filippo Bianchi

Rosa Di Grazia ha 26 anni ed è originaria di Napoli. Ha frequentato la scuola di Amici di Maria De Filippi tra il 2020 e il 2021. All’epoca era già fidanzata con Bianchi. Durante il suo percorso nel talent show di Canale 5, prese la sofferta decisione di lasciarlo. Nel frattempo strinse una profonda amicizia con il cantante Deddy, al secolo Dennis Rizzi. I due divennero sempre più uniti al punto che l’amicizia si tramutò in un sentimento più intenso. Nacque così una love story che appassionò migliaia di telespettatori.

La rottura con Deddy

Una volta terminati i rispettivi cammini nel programma, i due hanno provato a frequentarsi anche a telecamere spente, ma la relazione non è durata. Né il cantante né la ballerina hanno mai spiegato i motivi che li hanno portati alla rottura. Di Grazia, quando venne ospitata a Verissimo, confermò a Silvia Toffanin che la storia si era conclusa, aggiungendo che l’addio sentimentale si era consumato senza traumi. Infatti puntualizzò che con Deddy era rimasta in ottimi rapporti e del cantante le erano rimasti dei bellissimi ricordi.

Chiuso il capitolo Deddy, Rosa ha riallacciato il legame con Filippo, ragazzo lontano dal mondo dello spettacolo. I due ora sono pronti a diventare marito e moglie. Non resta che organizzare il matrimonio.