Ronn Moss piange a Oggi è un altro giorno, Bortone stregata: “Fenomeno”

Oggi è un altro giorno sempre più simile a Verissimo. Nel talk feriale pomeridiano di Rai Uno, così come nella trasmissione timonata da Silvia Toffanin, gli ospiti vip tendono a lasciarsi andare alle emozioni e a scoppiare in lacrime. Non si tratta di tv del dolore (quella è un’altra cosa, assai meno delicata), quanto piuttosto di tv dell’emozione. L’ultimo ad aver ‘ceduto’ è stato il divo Ronn Moss, il fu Ridge di Beautiful, il quale, raccontandosi a Serena Bortone, ha pianto. La conduttrice, effervescente e frizzante come mai prima d’ora, ha gongolato a più riprese nel corso della chiacchierata, mostrando chiaramente che l’ospite intervistato le è andato assolutamente a genio.

Ronn è sbarcato in studio leggiadro, con quel sorriso dolce che ha stregato milioni di donne. La Bortone è partita forte, chiedendogli se mai si sia sentito un oggetto del desiderio e se tale situazione gli abbia fatto piacere o no. “Sì, assolutamente mi è capitato – ha risposto l’attore, narrando un aneddoto curioso -. Una volta sono apparso in un gruppo di un centinaio di donne. La più anziana mi ha toccato ovunque, non gliene fregava niente. Che dovevo fare? Prendere a schiaffi questa nonnetta? ‘Dai, tocca, avanti, tocca quello che vuoi'”.

“Perché sei troppo generoso”, ha commentato simpaticamente la padrona di casa che ha poi spostato il tema sulla compianta Raffaella Carrà. Moss l’ha conosciuta ed è anche stato ospite in una sua trasmissione. La Bortone ha lanciato una clip in cui si sono visti Raffaella e Ronn affiatati in tv. Immagini che non hanno lasciato indifferente l’ex star di Beautiful. E Infatti, terminato il filmato, Moss si è lasciato andare al pianto. Attimo di silenzio, rotto dalla voce rotta del divo: “Avete fatto centro… Era straordinaria, una persona dolcissima, di una tale umiltà, grazia e eleganza. Non la dimenticherò mai. Comunicavamo ogni tanto in modi strani anche se per tanti anni non l’ho più vista e questo mi è mancato”.

“Sei un uomo di cui sto scoprendo dei lati caratteriali che mi stanno piacendo tanto”, ha gongolato di nuovo la Bortone, sfoderando un largo sorriso e introducendo il tema musica. Moss, come molti sanno, oltreché essere un attore, è un cantante che va pazzo per gli artisti del Bel Paese. Per questo motivo si è ripromesso di imparare almeno un paio di brani italiani. A Oggi è un altro giorno ha così intonato le note immortali di ‘Io che amo solo te’. “Ottima scelta”, la chiosa di Serena Bortone. Largo all’esibizione che ha stregato lo studio il quale ha tributato al divo una sincera standing ovation, con la conduttrice entusiasta di quanto udito e visto.

La Bortone ha poi rivolto l’ennesima melliflua domanda all’ospite, infarcendola di complimenti: “Hai compiuto da poco 70 anni, sei un fenomeno. Qual è il segreto per essere sempre giovani? Di testa intendo, anche se sei bellissimo?”. “Pensare positivo e un buon vino rosso italiano”, la risposta dell’americano. “Sei generoso e positivo. Ma un difetto ce lo avrai?”, l’ultimo ‘assalto’ della padrona di casa. “Chiedete a mia moglie”, la chiosa di Moss. Giù il sipario.