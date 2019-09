Romina Power a Domenica In: la frase sui vaccini fa subito discutere

Domenica In: Romina Power dice la sua sui vaccini e scatta la polemica

Romina Power è tornata a Domenica In. A volerla fortemente Mara Venier, come buon auspicio della nuova stagione visto che lo scorso anno l’ex di Albano Carrisi è stata tra gli ospiti della prima puntata e in qualche modo ha portato fortuna al programma di Rai Uno. Anche questa volta la Power ha lasciato il segno in televisione e ha fatto discutere i telespettatori per via di alcune sue dichiarazioni decisamente forti. In particolare ha diviso il pensiero di Romina sui vaccini. Come rivelato dalla diretta interessata, la 67enne non è del tutto favorevole ai vaccini. A detta di Romina, diventata per la seconda volta nonna lo scorso agosto, al giorno d’oggi i bambini vengono sottoposti a troppi vaccini.

Romina Power a Domenica In: “Troppi vaccini al giorno d’oggi”

Parlando della nipotina Cassia Ylenia nata lo scorso 3 agosto, Romina Power ha svelato a Domenica In il suo pensiero sui vaccini. “Si fanno troppi vaccini oggi”, ha dichiarato l’ospite di Mara Venier. Diversa la posizione della figlia Cristel, intervenuta in collegamento da Zagabria: “Penso che bisogna fidarsi del proprio medico”. Sui social network e in particolare su Twitter si è letteralmente scatenata la polemica. Tanti i commenti negativi nei confronti di Romina. “I vaccini sono importantissimi per prevenire malattie mortali, occhio ai messaggi che si lanciano”, ha sottolineato qualcuno. “Troppi vaccini ? Romina Power dovresti tacere o meglio contare fino a 30000 prima di lanciare messaggi inaccettabili. Per fortuna tua figlia ha più senno di te. I vaccini non sono una opinione così come non lo è la sicurezza del genere umano”, ha ribadito qualcun altro.

Romina Power a Domenica In: bufera sulla frase sui vaccini

Non è mancato chi ha preso le parti di Romina Power, tanto da scrivere: “Quanto siete pesanti. Uno sarà libero di pensarla come vuole sui vaccini. Romina ha solo detto la sua opinione ma non ha mai detto non vaccinatevi o dato messaggi sbagliati”. “Detto questo ha solo detto che per lei i vaccini “sono troppi”, ha espresso un’opinione non ha fatto un manifesto contro, né un monologo vista la replica della figlia. Un botta/risposta nemmeno di 30 secondi, quindi rilassatevi un po’”, ha aggiunto un altro fan della Power.