Romina Power struggente per i 51 anni di Ylenia: le parole dell’ex di Albano

La cantante statunitense non si dà pace: il messaggio per la figlia Ylenia che oggi avrebbe compiuto 51 anni

Romina Power non si arrende e continua a sperare di poter riabbracciare un giorno sua figlia Ylenia Carrisi, scomparsa misteriosamente a cavallo tra il 1993 e il 1994. L’ultimo dialogo tra la famiglia e la ragazza (all’epoca della sparizione aveva 23 anni) è datato 1 gennaio 1994: Ylenia chiamò dalla Louisiana, dal telefono del LeDale Hotel di New Orleans. Poi il buio, di lei non si seppe più nulla. Oggi 29 novembre 2021, la figlia di Albano e Romina avrebbe compiuto 51 anni. Per mamma Power ha compiuto 51 anni: la cantante statunitense ha sempre sostenuto di credere che il suo frutto d’amore non sia morta. La pensa in maniera differente il suo ex marito Carrisi.

I due artisti, di recente, sono tornati a parlare della figlia. Romina, nelle scorse ore, in occasione del compleanno di Ylenia, ha pubblicato un paio di post struggenti sui social. “51 anni fa Dio ha fatto nascere una bellissima bambina, intelligente e amorevole – ha scritto sul suo profilo Instagram commentando una serie di foto della piccola Ylenia in cui compare anche un giovane Albano -. Le braccia di mamma non smetteranno mai di desiderarti, i miei occhi non smetteranno mai di cercarti in un mondo che senza di te non ha più calore. Ylenia, mai smetterò di cercarti“.

In un secondo post ha divulgato un video con degli scatti teneri e familiari, impreziositi da un tappeto musicale intimo.

Albano Carrisi nutre la convinzione che Ylenia si sia buttata nel Mississippi

Pochi giorni fa, anche Albano è tornato a parlare della figlia scomparsa. Lo ha fatto rilasciando una intervista al Corriere della Serra. A differenza dell’ex moglie, il cantante di Cellino San Marco non pensa che Ylenia sia ancora viva. Carrisi ha un’altra versione rispetto a quella di Romina Power: crede che la giovane si sia buttata nel Mississippi. Una convinzione corroborata da un dialogo avuto con due persone che videro la ragazza poco prima della sparizione e che gli riferirono che Ylenia gli disse di “appartenere all’acqua“.

Il musicista pugliese, al Corriere della Sera, ha inoltre ribadito che la causa principale della fine del matrimonio con Romina non fu la sparizione di Ylenia bensì un cambio di atteggiamento della Power a partire dagli Anni Novanta. “Si era stancata delle tournée e anche della mia voce. Mi diceva: sul palco, mi spacchi i timpani. Ha avuto un cambio di personalità”, ha raccontato Carrisi. Oggi con Romina i rapporti sono buoni tanto che i due duettano ancora assieme in concerto.