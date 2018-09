Romina Power innamorata dopo Albano? Mara Venier sputa il rospo

Romina Power fidanzata dopo Albano? Mara Venir svela la verità a Domenica In

Romina Power ancora una volta ospite di Mara Venier nello studio di Domenica In. L’ex moglie di Albano Carrisi è tornata a raccontare alcune novità sulla sua attuale situazione sentimentale e sui suoi futuri progetti lavorativi. A quanto pare, la donna spera di poter vedere realizzato il film che lei stessa ha scritto. Ovviamente, era inevitabile nominare anche il noto cantautore di Cellino San Marco. I due sono tornati a fare musica insieme da ormai diverso tempo, nonostante i fan avessero iniziato a non sperarci più. Negli ultimi mesi si è anche iniziato a parlare di un presunto ritorno di fiamma che però pare non sia mai realmente arrivato. Oggi, scopriamo che la Power non è single a tutti gli effetti, o almeno così pare.

Domenica In: Mara Venier parla dell’amore di Romina Power

Durante la chiacchierata con Mara Venier, Romina non ha mai parlato della sua situazione amorosa. In ogni caso, le frecciatine della conduttrice di Domenica In non sono passate assolutamente inosservate. La zia più amata d’Italia si è lasciata andare ad una rivelazione a dir poco interessantissima, tanto da incuriosire tutti i telespettatori e non solo. La Venir si è fatta scappare un: “Tu fai la santarellina, ma se io parlo domani sei su tutti i giornali.” Successivamente, dopo la simpaticissima performance di Tullio Solenghi, la conduttrice di Rai Uno è tornata all’attacco: “Io ora non posso parlare, ma anche lei è molto impegnata.” Sembrerebbe proprio che la presentatrice del talk-show domenicale sappia qualcosa in più a tutti noi riguardo la vita privata della sua amica.

Romina Power dopo Albano Carrisi: la verità di Mara Venier a Domenica In

Nonostante le velate battutine di Mara, Romina non si è assolutamente sbilanciata e non ha rivelato nessun altro dettaglio. Al momento, la vita sentimentale della donna resta ancora top secret. La prossima settimana nello studio di Domenica In arriverà Albano Carrisi e chissà se non sarà proprio lui a rivelarci qualcosa di davvero inaspettato, staremo a vedere!