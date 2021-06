Per la prima volta Romina Pierdomenico, la fidanzata di Ezio Greggio, ha parlato della malattia che ha cambiato la sua vita. Una malattia che ha costretto la bella modella e showgirl a rivedere le sue abitudini quotidiane e ad eliminare tutto ciò che poteva diventare stressante e nocivo. Quattro anni fa Romina è stata colpita da una forma molto aggressiva di psoriasi chiamata guttata.

Come spiegato dalla diretta interessata al magazine Ok Salute, Romina Pierdomenico si è ricoperta all’improvviso di macchie. Macchie su tutte il corpo, ad eccezione del viso, che provocavano fastidio, dolore e prurito. Un vero e proprio trauma dal punto di vista fisico e psicologico dato il lavoro da modella di Romina.

Romina Pierdomenico ha raccontato:

“Mi sono ritrovata senza lavoro e i tempi lunghi di guarigione mi impedivano di programmare qualsiasi colloquio. Non vedevo una via d’uscita e mi sono abbandonata allo sconforto”

Dopo tre diagnosi sbagliate da parte dei medici la fidanzata di Ezio Greggio si è rivolta al pronto soccorso. Arrivata in ospedale gli specialisti hanno subito individuato la patologia e avviato un protocollo di cure. Romina Pierdomenico era predisposta a questo tipo di malattia ma la gravità con la quale si era presentata la psoriasi dipendeva molto dalla sua condizione psicofisica.

Romina Pierdomenico ha ammesso che all’epoca conduceva uno stile di vita sbagliato, troppo stressante e il suo corpo ne è uscito debilitato. Mangiava poco e male, si allenava tantissimo perché non era mai contenta della sua forma fisica e andava sempre di fretta.

Per un anno e mezzo Romina Pierdomenico ha dovuto seguire una terapia a base di anticorpi monoclonali per sconfiggere la guttata. Su consiglio dei medici è poi volata da una zia in Brasile, dove ha potuto esporsi di continuo al sole. Rientrata a Milano ha evitato contatti sociali per circa sei mesi, da un lato “perché era doloroso e difficile spiegare ciò che mi stava accadendo”, dall’altro “perché nessuno probabilmente mi avrebbe capita”.

Su consiglio della sua dermatologa Romina Pierdomenico si è inoltre iscritta a un corso di yoga:

“Ho imparato a respirare e a tenere alla larga tutto ciò che poteva, e che può ancora adesso, causarmi stress: ambienti, abitudini, pensieri. Grazie alle posizioni yoga e alla meditazione sono riuscita a raggiungere quell’equilibrio necessario per guarire definitivamente dalla psoriasi”

Romina Pierdomenico ha imparato anche a cucinare e ha completamente rivoluzionato le sue abitudini alimentari. Successivamente ha incontrato il suo attuale compagno: l’attore, conduttore, regista e comico Ezio Greggio. I due vivono insieme a Montecarlo.

Che cos’è la psoriasi guttata

La psoriasi guttata è una variante di quella cronica in placche, decisamente più nota e diffusa. Il nome ne racchiude le caratteristiche fondamentali: la pelle è ricoperta da lesioni di piccole dimensioni che somigliano a delle gocce (gutta in latino vuol dire appunto goccia) la cui comparsa è così repentina da somigliare a un’eruzione.