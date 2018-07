Romina Carrisi Power dimagrita: a dieta per colpa di un’intolleranza

Romina Carrisi Power, la figlia di Albano e Romina, è intollerante al nichel: costretta a seguire una dieta per non stare male

Chi segue sui social network Romina Carrisi Power, la figlia di Albano e Romina, non ha potuto fare a meno di notare che nell’ultimo periodo la giovane sfoggia un fisico diverso. Ben più asciutto rispetto agli esordi nel mondo dello spettacolo, quando si divideva tra la partecipazione all’Isola dei Famosi e l’impegno teatrale. La giovane figlia d’arte si è dunque messa a dieta? Si, ma non per vanità. L’italo-americana ha scoperto di essere intollerante al nichel ed è stata così costretta a cambiare le sue abitudini alimentari. A confessarlo la stessa Romina su Instagram, dove ha risposto alle domande dei numerosi follower.

Romina Carrisi Power ha scoperto di avere un’intolleranza al nichel

“Nel 2016 ho scoperto di essere intollerante al nichel. Il mio regime alimentare si è dimezzato. Per non avere problemi devo mangiare solo riso e zucchine lesse, altrimenti coliche e indigestioni”, ha confidato Romina Carrisi Power. “È impegnativo e anche noioso, ma mi sento decisamente meglio se mangio alimenti che non contengono nichel”, ha aggiunto la figlia di Albano Carrisi e Romina Power. Poi un consiglio prezioso: “Se anche voi avete sempre problemi intestinali, vi consiglio di fare il test di allergie e intolleranze”. Dunque Romina rientra in quel 32% della popolazione italiana che, secondo le ultime statistiche, soffre di intolleranza al nichel. Un problema che colpisce maggiormente le donne e che può insorgere a qualsiasi età.

La nuova vita di Romina Carrisi Power in Italia

Intolleranza a parte, procede a gonfie vele la vita di Romina Carrisi Power. Dopo tanti anni vissuti a Los Angeles, l’attrice e scrittrice ha fatto rientro in Italia. Ora vive a Cellino San Marco, dove ha trovato un lavoro nell’azienda vinicola di Albano Carrisi. In particolare Romina si occupa dell’export dei vini. In Puglia la Carrisi ha trovato pure l’amore: da qualche tempo è fidanzata con un imprenditore edile la cui identità resta per il momento top secret.