Romina Carrisi, l’ex Rastelli è una furia: “Provocato per mesi”. E il ruolo di Al Bano spiazza

Romina Carrisi in queste ore diventa protagonista di un nuovo caso, visto che Stefano Rastelli ha deciso di replicare in modo abbastanza duro alle sue recenti dichiarazioni. Il regista ha scelto di rilasciare un’intervista fiume per Adnkronos, non riuscendo a ritrovarsi nelle parole espresse dalla madre di suo figlio Alex Lupo a Verissimo. Rastelli ha subito ammesso di trovare inaccettabili le affermazioni fatte dalla sua ormai ex.

Risale a qualche giorno fa l’intervista fatta da Romina nel salotto di Silvia Toffanin. Qui ha annunciato di aver messo fine alla sua storia d’amore con il padre di suo figlio. La giovane Carrisi ha parlato in TV in lacrime, lasciando un po’ tutti spiazzati. Le sue parole hanno colpito lo stesso regista televisivo, che ha deciso di iniziare la sua lunga e dura replica così:

“Mi trovo costretto a replicare per tutelare i miei tre figli. È per me inaccettabile sentire dalla mia ex compagna che le avrei mancato di rispetto. Io fino all’ultimo ho provato a tutelare lei, nostro figlio e la nostra relazione”

In effetti, nella sua intervista a Verissimo, la figlia di Albano ha dichiarato che nella loro relazione potrebbe essere mancata “una base di rispetto”. Queste parole oggi hanno portato Rastelli a spiegare che in questi ultimi 12 mesi la situazione sarebbe stata abbastanza complicata:

“Sono stato oggetto di provocazioni continue mai raccolte… e ho lottato con tutte le mie forze per tenere in piedi una famiglia”

Il regista è andato avanti, dicendo che sperava ogni giorno in un cambiamento da parte di Romina, per poi arrivare ad arrendersi. In particolare, è giunto a questa conclusione quando ha notato che “lei non vedeva nulla di sbagliato nei suoi comportamenti”. Soprattutto pare che negli ultimi giorni la situazione fosse diventata per lui “insostenibile”, al punto che “i toni si sono alzati”. Dopo di che, Rastelli avrebbe cercato di rendere il tutto di nuovo più sereno per tutelare il figlio.

Crede che la sua colpa sia quella di “non essere riuscito a farle capire il significato della parola famiglia”. Il regista è arrivato a pensare questo perché pare che la giovane Carrisi metta spesso a paragone le famiglie. In particolare, prende come esempio il momento in cui a Verissimo Romina ha parlato del rapporto che sua sorella Cristel ha con suo marito Davor Luksic. Ciò che oggi lascia perplesso Rastelli è il fatto che la figlia di Albano abbia deciso di parlare in televisione della loro rottura.

Spera, infatti, che per il bene del loro figlio e anche delle altre due sue figlie, avute da un precedente matrimonio, che “questa storia mediatica finisca qui”. A detta sua, Romina non avrebbe dato minimamente peso al fatto che le sue parole in TV avrebbero potuto arrecare problemi alle sue due figlie.

“I miei genitori mi hanno insegnato che i panni sporchi si lavano in casa e spero vivamente che la parentesi televisiva della nostra famiglia finisca qui per non rendere ancor più dolorosa per nostro figlio questa separazione”

Stefano Rastelli contro Romina Carrisi: il grazie ad Al Bano

Nonostante tutto, il regista ci ha tenuto a ringraziare l’ex compagna per averlo definito un padre bravo e capace. Intanto, da parte sua, Rastelli vuole impegnarsi a dare la giusta tranquillità al loro figlio, cercando di proteggere e tutelare sia lui che le altre due figlie. Non solo, con questa lunga intervista, ha anche spiegato le sue reazioni dell’ultimo periodo:

“E se in questi mesi mi sono arrabbiato e ho provato con grande emotività a difendere le mie posizioni era solo per cercare di far ricredere una persona che ho amato immensamente, che ho riempito di attenzioni e comprensioni e a cui sono stato sempre vicino anche nei momenti bui!”

Infine, ha concluso il tutto ringraziando Al Bano. L’ha definito “un uomo con gli attributi veri”, che in questi mesi gli è stato vicino. E non è scontato. “Un uomo di altri tempi”, ha dichiarato alla fine Rastelli.