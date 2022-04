Rodriguez, mamma Veronica dice no ai reality: perché non accetterà mai

La famiglia Rodriguez è quasi una habitué dei reality show. Nell’ultima Isola dei Famosi è entrato nel giro anche papà Gustavo, ma non succederà lo stesso con mamma Veronica. Solo lei infatti manca all’appello, dopo che Belen Rodriguez ha aperto le danze ormai diversi anni fa. Belen ha partecipato all’Isola dei Famosi nei suoi primi anni in Italia, per essere precisi nell’edizione vinta da Vladimir Luxuria. Era il 2008 e Belen si classificò al secondo posto. Poi è stato il turno della sorella Cecilia, sempre all’Isola, e pochi anni fa hanno partecipato insieme Cecilia e Jeremias al Grande Fratello Vip 2.

La sorella minore pare aver chiuso con i reality show da quel momento, lo stesso invece non si può dire di Jeremias che ha partecipato per ben due volte all’Isola dei Famosi negli ultimi anni. Prima nel 2019, da solo, e poi nell’edizione in corso, insieme a papà Gustavo. Prima o poi ci sarà anche mamma Rodriguez in un reality show? Ebbene, lo hanno chiesto direttamente a lei durante l’appuntamento di ieri con Isola Party. Condotto da suo genero Ignazio Moser, tra l’altro.

Così è arrivata la risposta da parte della diretta interessata: un bel no. Veronica Cozzani ha spiegato perché non parteciperebbe a un reality show, ed è un motivo abbastanza comune tra i Vip che rifiutano. Quale sarà mai questo motivo? Il bagno in comune: condividerlo con tante persone non la farebbe sentire a suo agio. Peggio ancora all’Isola. Su questo è stata chiara e sembra poco incline a cambiare idea:

“Io non farò un reality per la questione bagno. A me questo mi trattiene. Non andrò mai all’Isola dei Famosi e nemmeno al Grande Fratello per il problema del bagno. Poi ci sono le telecamere. Non avere un bagno per me non posso sopportarlo. No, mai nella mia vita potrei farlo. Mai proprio, sono l’unica in famiglia che non farà reality”

Mamma Veronica non parteciperebbe neanche in coppia con la figlia Cecilia, come hanno fatto papà Gustavo e Jeremias. L’unico ostacolo tra mamma Rodriguez e i reality show dunque è rappresentato dal bagno, sia perché sarebbe in comune sia perché ci sono le telecamere. Non riuscirebbe neanche a fare l’Isola per lo stesso motivo, visto che lì il bagno nemmeno c’è. “Non fa per me, non mi vedrete mai in questi programmi”, ha aggiunto. Tra le tante cose, inoltre, si ritiene una persona troppo buona per partecipare a un reality show. Insomma, mamma Veronica sarà l’unica Rodriguez a non fare un reality show. Per il momento, almeno. Signorini potrebbe offrirle la camera con bagno privato come fatto con Katia Ricciarelli e Patrizia De Blanck, pur di averla. Insomma, mai dire mai.