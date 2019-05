Rocketman, il film su Elton John: trama, cast e curiosità

Rocketman, arriva il biotic dedicato alla straordinaria vita di Elton John: trama, cast e curiosità

Rocketman è il film che racconta la storia e l’eclettica vita di Elton John. Da timido e giovane pianista a superstar mondiale della musica, il biopic dedicato al grande cantautore londinese arriverà in tutti i cinema d’Italia a partire dal prossimo 29 maggio. Dopo la presentazione fuori concorso all’ultimo Festival di Cannes, il film diretto Dexter Fletcher e distribuito da 20th Century Fox Italia vede come protagonista Taron Egerton. Nella pellicola, l’attore non solo recita nel ruolo di Elton John, ma canta anche le sue canzoni e quella che si sente è la sua vera voce. Il film, prodotto dal marito di Elton, il produttore David Furnish, è un resoconto realistico della storia del musicista che nel film ha voluto inserire anche momenti delicati e fatti scottanti della sua vita, come i problemi con la droga o quelli con il cibo. Secondo molti questo nuovo film biografico-musicale potrebbe bissare lo straordinario successo già avuto da Bohemian Rapsody, lungometraggio dello stesso regista dedicato a Freddie Mercury, mai dimenticato front man dei Queen.

La trama di Rocketman: il film biografico-musicale su Elton John

Rocketman narra le vicende e il percorso di trasformazione di Reginald Dwight,che da giovane e timido pianista di provincia diventerà la rockstar multimilionaria e famosa a livello mondiale, nota con il nome d’arte di Elton John. La pellicola scorre a ritroso, partendo da una seduta di alcolisti anonimi. Qui John trova il modo di affrontare i demoni del suo complicato passato e ripercorrere le scelte e i momenti della sua esistenza che l’hanno condotto in questo stato. Nel film, come in un vero e proprio musical, non possono mancare i brani scritti dal genio musicale del cantautore. Così le varie scene sono accompagnate dalle canzoni più amate di John, tra cui iconiche Your Song, Sorry Seems to Be the Hardest Word e Candle in the Wind.

Rocketman: il cast con l’attore Taron Egerton

La notizia di un film biografico dedicato a Elton John risale al 2012, quando lo stesso cantante annunciò l’inedito progetto, affermando che avrebbe voluto vedere Justin Timberlake come protagonista. Nel corso degli anni numerosi sono stati i registi e gli attori che sono stati associati a Rocketman, ma solo nel 2017 arriva la scrittura ufficiale per Taron Egerton che nel film canta con la sua voce, non limitandosi dunque solo a recitare. Oltre all’interprete protagonista, nel cast di Rocketman troviamo i seguenti attori: Taron Egerton, Bryce Dallas Howard, Richard Madden, Jamie Bell, Steven Mackintosh, Kamil Lemieszewski, Tate Donovan, Stephen Graham, Harriet Walter, Charlie Rowe, Gemma Jones, Tom Bennett, Kit Connor, Bern Collaço e Graham Fletcher-Cook.

Il titolo del film tratto dal brano “Rocket Man”

Rocketman prende il suo titolo da una delle canzoni scritte da Elton John. Il brano in questione in realtà si scrive staccando le due parole e il titolo completo è “Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time)”.

Composta da Elton con lo storico collaboratore Bernie Taupin, era la quinta traccia dell’album Honky Château, pubblicato nel 1972.

Rocketman: il trailer

Di seguito il trailer ufficiale del film Rocketman: