Rocío Muñoz Morales, niente amore con Fernando Nicolás e addio ad Andrea Iannone

Nessun nuovo amore all’orizzonte per Rocío Muñoz Morales, a differenza di quanto sussurrato nelle scorse settimane. Circa un mese fa il settimanale Oggi pubblicava delle paparazzate in cui si vedeva l’attrice spagnola a bordo di un piccolo yacht a Ibiza, in compagnia di Fernando Nicolás, imprenditore a capo di un impero che fattura 100 milioni di euro all’anno. Le foto certificarono definitivamente la fine della relazione vissuta dalla 38enne madrilena con il pilota Andrea Iannone. Tuttavia sembra che il gossip abbia preso un granchio: se è vero che con il centauro Rocío ha tagliato i ponti, non è altrettanto vero che ha iniziato una frequentazione con Fernando. Chi Magazine riferisce infatti che i due si conoscono e sono amici di vecchia data. Nulla più. Non a caso lei agli amici va ribadendo che è single. Discorso diverso per il suo ex compagno storico Raoul Bova, che fa coppia fissa da mesi con la collega Beatrice Arnera.

Rocío Muñoz Morales, Raoul Bova fa le prove per la famiglia allargata

Dunque Rocío Muñoz Morales in questo momento ha il cuore libero. D’altra parte, quando ebbe il chiacchierato flirt con Iannone non si espose mai: affermò che avrebbe vissuto il legame giorno dopo giorno, senza impegno. Per quanto invece riguarda Bova, sempre il settimanale Chi ha pubblicato nell’ultimo numero in edicola alcuni scatti in cui si vede il divo a Roma con Beatrice Arnera. I due sono stati pizzicati con le loro tre figlie, ossia Alma, Luna e Matilde.

Le prime due sono le bimbe che Bova ha con Rocío, l’ultima è la figlia di Arnera e del comico Andrea Pisani. Se già Raoul e Beatrice fanno ‘prove’ di famiglia allargata, viene da pensare che la relazione sia in stato avanzatissimo. Entrambi, prima di approfondire la loro conoscenza, hanno vissuto burrasche sentimentali.

Bova è stato travolto dallo scandalo degli ‘audio spaccanti’, che ha dato il colpo di grazia alla storia con Morales. Anche Arnera ha dovuto affrontare una rottura tutt’altro che semplice, quella con Pisani: a un certo punto è diventata bersaglio degli hater, ai quali ha replicato sui social.