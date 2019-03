Rocío Muñoz Morales, il gesto speciale di Raoul e le parole su Fedez

Rocío Muñoz Morales a Domenica In: il gesto indimenticabile di Raoul Bova e l’abbraccio con Mara Venier

Rocío Muñoz Morales ospite a Domenica In si lascia intervistare da Mara Venier. Un momento molto emozionante per l’attrice spagnola, che da anni è legata con Raoul Bova. Dal loro amore sono nate Luna e Alma, con cui hanno formato una bellissima famiglia. Inizialmente per loro ci sono stati dei momenti un po’ complicati, in quanto lei era abbastanza giovane. La loro è una storia che, con il passare del tempo, si fa sempre più forte. A confermarlo è la stessa Rocío, che nel corso dell’intervista riserva per Raoul delle parole davvero speciali. Vengono mandate in onda delle scene riguardanti la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel ruolo di valletta. Proprio in questa occasione, Bova ha fatto per lei un gesto molto bello. “Non l’ho mai raccontato e forse lui si arrabbierà perché lo sto facendo. Ero in camerino, lui voleva essermi vicino, mi aveva riempito il camerino di rose rosse e mi aveva scritto una lettera con le parole di questa canzone (Guerriero di Marco Mengoni)”, rivela Rocío. Un racconto che riesce a emozionarla, tanto che è impossibile non notare i suoi occhi lucidi. Un’esperienza particolare quella vissuta sul palco dell’Ariston: “Mi sono divertita tantissimo, non capivo niente”.

Rocío Muñoz Morales, la dichiarazione d’amore per il suo Raoul Bova

“Ci ha messo un po’ a conquistarmi, non è stata una cosa immediata devo essere sincera. Io mi innamoro ogni giorno di lui, tra di noi c’è una grande complicità. C’è un legame come se io lo avessi già conosciuto in un’altra vita”, confessa l’attrice spagnola a Domenica In. Un messaggio d’amore davvero importante quello annunciato dalla bella Rocío, innamoratissima del suo Raoul. Ma Mara vorrebbe sapere qualche informazione su un loro possibile matrimonio. Al momento pare non siano in progetto delle nozze, sebbene abbiano già due figlie. “Siamo una coppia moderna”, ironizza Rocío di fronte alla Venier, che invece vorrebbe vederli diventare marito e moglie. Ed ecco che proprio con la conduttrice, la Muñoz Morales si scambia poco prima un abbraccio di grande affetto.

Rocío Muñoz Morales e Mara Venier si abbracciano, il bacio con Fedez a Un pazzo dal cielo

Qualche anno fa, all’Arena di Giletti, Raoul le dedicava Guerriero di Mengoni. Un momento magico per Rocío, la quale non riusciva neppure a trattenere le lacrime per l’emozione. “Mi hai fatto tenerezza, avrei voluto abbracciarti, mi sembravi sperduta”, confessa Mara. A questo punto, la conduttrice si alza e dà un forte abbraccio alla bella compagna di Raoul Bova. La conduttrice chiede poi all’attrice com’è stato recitare a fianco a Fedez. I due hanno recitato insieme per l’ultima puntata di Un passo dal cielo 4, dove si scambiarono un lungo bacio di passione. Rocío riserva per il rapper parole molto carine: “Era anche lui spaventato. È stato molto umile, sono rimasta colpita, molto semplice”.