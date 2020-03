Rocco Schiavone: stop alle riprese, Manzini regala un racconto

Rocco Schiavone: Antonio Manzini scrive un racconto inedito

Le riprese di Rocco Schiavone 4 sarebbero dovute iniziare ad Aosta la prossima settimana. Le misure imposte in questi giorni hanno portato prima allo stop del casting per le comparse e poi delle riprese. Scelta inevitabile e necessaria. Nel frattempo, però, i lettori potranno leggere un racconto inedito di Antonio Manzini. L’autore che ha fatto nascere uno dei personaggi più amati degli ultimi anni, ha deciso di dare a Rocco Schiavone “una rottura che supera il decimo livello”. Una nuova storia ambientata ad Aosta durante il periodo di isolamento che sta vivendo tutto il Paese. Ad uscire solo il Vice Questore e alcuni uomini della sua squadra per risolvere il caso. A gennaio è uscito l’ultimo romanzo “Ah l’amore l’amore”, nella giornata di venerdì 20 marzo è stato pubblicato “L’amore ai tempi del Covid-19“, racconto inedito disponibile gratuitamente sul sito di Sellerio.

Rocco Schiavone: “L’amore ai tempi del Covid-19”

“Ho pensato di alleviare, anche se per pochi minuti, questa quarantena scrivendo un racconto con Rocco Schiavone che vorrei regalare a tutti. Basta andare sul sito di Sellerio e scaricare il pdf. Che altro dire? Spero vi piaccia. Ah, se poi volete lasciare un euro allo Spallanzani, c’è l’indirizzo dell’ospedale e tutto. È facilissimo. Un abbraccio“. Queste le parole di Antonio Manzini che si possono leggere sul suo profilo Facebook. Tantissimi i ringraziamenti dei lettori che lo seguono fin dalla pubblicazione di Pista Nera (primo romanzo della serie dedicata a Rocco Schiavone). Musicisti, attori e scrittori stanno dimostrando ogni giorno la propria solidarietà al Paese donando la propria arte.

Rocco Schiavone: i commenti dei lettori

In meno di ventiquattro ore in molti avevano già letto il racconto. “Ho appena finito di leggere il tuo racconto: è stato bellissimo sorridere in modo dolceamaro (…)“; “Appena finito, una lettura piacevolissima. Rocco è sempre il migliore. Grazie ancora“; “Ottimo racconto, in un momento così triste un po’ di ironia non guasta e poi Manzini è un maestro. Grazie Sellerio e Manzini“. Sono solo alcuni dei numerosissimi commenti apparsi nella pagina Facebook della casa editrice.