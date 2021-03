Rocco Schiavone 4: numero puntate, cast attori, location, repliche

La serie tv con Marco Giallini è ambientata in Valle d’Aosta e andrà in onda su Rai Due a partire da mercoledì 17 marzo

L’attesa è finita. La quarta serie di Rocco Schiavone era attesa dai fan, dopo il finale aperto della terza stagione. Marco Giallini vestirà di nuovo i panni del vice questore in due nuove puntate. La serie televisiva, tratta dai romanzi di Antonio Manzini, andrà in onda mercoledì 17 marzo alle 21.20 circa, il secondo episodio invece verrà trasmesso la settimana successiva. Simone Spada è stato confermato alla regia, come per la terza stagione.

Tra i protagonisti, oltre a Marco Giallini, ritroveremo anche Ernesto D’Argenio, Isabella Ragonese e Valeria Solarino. In Rocco Schiavone 4 conosceremo meglio due collaboratori del vice questore, in particolare l’agente Scipioni (Alberto Lo Porto). L’agente siciliano, infatti, avrà un ruolo di maggior rilievo.

I nuovi episodi sono stati girati in Valle d’Aosta durante l’estate 2020, il secondo set italiano ad essere ripartito dopo le interruzioni forzate dovute al primo lockdown. Le location valdostane sono protagoniste assolute, seppure alcune scene siano ambientate nella capitale.

La città di Aosta ha accolto il cast al teatro romano, nello storico Caffé Nazionale ed in altre aree, come una ex scuola del centro trasformata per l’occasione in ospedale. In Rocco Schiavone 4 si potranno intravedere scorci anche di altri piccoli comuni della Valle d’Aosta, tra i quali Arvier.

Non è stato semplice girare scene invernali in piena estate. Non solo per le difficoltà dovute alla sicurezza sul set legate al Covid, ma soprattutto per rendere al meglio l’atmosfera invernale.

Il regista Simone Spada ha spiegato:

“Sono sempre stato convinto che quello che distingue Rocco Schiavone è il suo cuore caldo e sofferto, in contrasto con l’ambiente che lo circonda invernale e cupo. Rocco è un “Romanaccio” tra le montagne fredde della Valle d’Aosta. Tradire questo mondo sarebbe stato tradire il cuore distintivo di questo racconto. Restituirlo allo spettatore è stata quindi la mia missione, riuscire a farlo in estate la mia più grande sfida”

Cast confermato: chi ritroveremo in Rocco Schiavone 4?

Insieme a Marco Giallini ritroveremo anche altri protagonisti, nel primo episodio (Rien ne va plus) ci sarà il ritorno di Caterina Rispoli, interpretata da Claudia Vismara, che sconvolgerà Rocco Schiavone, che nel frattempo continuerà ad indagare sul Casinò. Saranno nuovamente presenti gli agenti D’Intino e Deruta (Christian Ginepro e Massimiliano Caprara).

Massimo Reale, che abbiamo visto recentemente ne Le indagini di Lolita Lobosco, sarà anche questa volta l’eccentrico medico legale Fumagalli. Lorenza Indovina vestirà di nuovo i panni del capo della scientifica Michela Gambino.

Per la serie co-prodotta da Cross Productions e Rai Fiction non sono previste repliche su Rai Premium come per le serie tv di Rai Uno, ma le puntate saranno disponibili in qualsiasi momento in streaming su Rai Play.