Rocco Schiavone 4: le anticipazioni della seconda puntata

Gli appassionati di Rocco Schiavone che hanno già letto i romanzi di Antonio Manzini sanno già cosa aspettarsi dalla trama della seconda puntata. La quarta stagione ha ottenuto un ottimo consenso da parte del pubblico facendo registrare quasi tre milioni di telespettatori. Cosa succederà nel secondo episodio? Troveremo il protagonista ricoverato in ospedale, dopo aver subito un delicato intervento. Chi ha imparato a conoscere Rocco Schiavone (Marco Giallini) sa che, nonostante le rotture di c…, il protagonista ama il suo lavoro e non riuscirà a fare a meno di interessarsi a quello che succederà all’interno dell’ospedale.

Nel secondo episodio della quarta stagione, co-prodotta da Cross Productions e Rai Fiction, il vice questore romano dovrà affrontare un caso di malasanità. A causa di un errore trasfusionale, infatti, perderà la vita un industriale della zona, Roberto Sirchia. Si tratta solo di un errore o c’è qualcosa di più dietro la morte dell’uomo? Rocco Schiavone inizierà ad indagare segretamente sul caso durante la notte, tra i corridoi dell’ospedale, in pigiama e con l’inseparabile loden. Riuscirà a risolvere il caso prima di Capodanno?

Nel frattempo non mancheranno le novità relative ai co-protagonisti della serie. L’agente Ugo Casella (Gino Nardella) riuscirà a conquistare il cuore della vicina di casa di cui si è innamorato? Scopriremo anche qualcosa di più sulla vita sentimentale dell’agente Scipioni (Alberto Lo Porto), che dovrà affrontare una situazione difficile che lui stesso ha creato. Il medico legale e il capo della scientifica (Massimo Reale e Lorenza Indovina) ci hanno già fatto capire di essere attratti l’uno dall’altra, ma renderanno ufficiale questa relazione apparentemente non ancora sbocciata? Non sappiamo se Rocco riuscirà a ritrovare l’amore dopo la tragica scomparsa della moglie, ma sicuramente Marina, interpretata da Isabella Ragonese, cercherà di accompagnarlo in questa rinascita.

Rocco Schiavone 4: dove vedere le repliche

Non sveliamo tutto quello che succederà nel secondo episodio per non rovinare la sorpresa a chi non avesse letto l’ultimo romanzo di Antonio Manzini, Ah l’amore, l’amore, da cui è stata tratta la seconda puntata. Si tratta dell’ultima puntata, per questa quarta stagione sono stati realizzati solo due episodi, a differenza delle serie precedenti. Nell’ultimo episodio della serie televisiva di Rai Due, diretta da Simone Spada, non mancheranno le gaffe dei simpatici agenti D’Intino e Deruta, interpretati rispettivamente da Christian Ginepro e Massimiliano Caprara, e al fianco di Rocco ci sarà sempre l’agente Italo Pierron (Ernesto D’Argenio). Chi volesse rivedere le repliche delle due puntate di Rocco Schiavone 4 potrà accedere a Rai Play in qualsiasi momento.