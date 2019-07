Rocco Hunt lascia la musica, l’annuncio che sconvolge: “Mollo tutto”

Rocco Hunt spiazza su Instagram: il triste annuncio del cantante

Sconvolgente è l’annunciato che Rocco Hunt fa oggi a tutti i suoi fan. Il cantante napoletano si lascia andare a un lungo sfogo su Instagram, nel quale dichiara di voler mollare la musica. Il rapper parla di libertà privata, dell’album nuovo mai condiviso e delle emozioni vissute in questi anni con il suo pubblico. Parole molto forti, che portano a una triste verità: Rocco ammette di non sentirsela più di continuare. Il suo scopo è quello di lasciare un bel ricordo ai suoi fan, lasciando in questo momento la musica. Sono diverse le aspettative create durante questi anni, ma che il cantante non riuscirebbe a mantenere. Ora ha sentito il bisogno di sfogarsi con le persone che lo seguono e lo sostengono da sempre. Un po’ tutti siamo rimasti senza parole di fronte a tale annuncio, anche noti artisti come Nino D’Angelo, che subito commentano sotto il post del rapper. Ma cos’è davvero accaduto a Rocco per arrivare a prendere una decisione così dura? Il cantante non dà chiare spiegazioni, ma fa intendere di essere profondamente provato.

Rocco Hunt, un lungo sfogo sui social: “È arrivato il momento di mollare tutto”

“Mi hanno privato e ancora adesso mi stanno privando della mia libertà. Sono anni che continuamente vi prometto che l’album nuovo uscirà presto e per un motivo o per un altro non riesco a condividerlo con voi”, così Rocco inizia il suo lungo sfogo. Dopo di che, ricorda come è cresciuto insieme ai suoi fan grazie alla sua musica. Ammette di essersi sentito sempre a casa con il suo pubblico, ovunque. “Ma adesso non me la sento più di continuare e credo sia meglio lasciarvi con il bel ricordo che avete di me”, confessa tristemente il rapper. Una triste e dura verità per il pubblico. Il cantante ammette di avere troppe pressioni da affrontare. Hunt pensa che sia arrivato “il momento di mollare tutto e darla vinta a tutte le persone che vorrebbero la fine” della sua musica.

Rocco Hunt lascia la musica: noti artisti danno il loro sostegno al cantante

“Ho creato tante aspettative che non riesco a mantenere. Ho sentito il bisogno di sfogarmi con voi e dirvi che per adesso mollo tutto. Purtroppo mi sembra la decisione più onesta da prendere”, conclude così il suo post Rocco. A commentare immediatamente lo sfogo ci pensa Nino D’Angelo, che chiede cos’è successo. Non solo, a dare il loro sostegno ci pensa Benji e Fede, Francesco Facchinetti e i Boomdabash. Non sappiamo, al momento, quali siano le motivazioni reali che possano aver spinto il cantante a prendere questa drastica decisione. Intanto, si spera che Rocco possa ritornare presto sui suoi passi.