Rocco Fredella con una donna dopo Uomini e Donne, la foto che scatena i social

Uomini e Donne, Rocco Fredella in foto con una donna dopo l’addio

Sebbene Rocco Fredella certe volte abbia esagerato con i toni a Uomini e Donne – atteggiamento che lui stesso ha ammesso di aver avuto – non si può negare che sia un personaggio positivo e che sia stato un vero peccato che abbia deciso di andarsene. I motivi del suo abbandono non sono stati chiariti del tutto, anche se alla fine in trasmissione è emerso che aveva problemi economici e che rifiutava il fatto di non avere più occasioni serie di conoscenza con le donne a causa del passato con Gemma Galgani. Qualcuno in realtà aveva già messo in discussione il suo addio e la sua commozione sostenendo che forse l’uscita da Uomini e Donne dipendesse da altro: cosa a cui noi non vogliamo dar credito perché non sono mai state pubblicate prove e i gossip non provati – come ben sapete – lasciano il tempo che trovano.

Rocco Fredella dopo Uomini e Donne: tanti complimenti per l’ex Cavaliere

Crediamo sia importante comunque informarvi su quanto sta accadendo sul suo profilo Instagram, dove l’ex Cavaliere del Trono Over ha pubblicato una foto in compagnia di una donna commentandola così: “… Certi aperitivi… #tronoover #uominiedonne #aperitivo #compleanno”. In foto Rocco appare sorridente e felice, come poche volte l’abbiamo visto e pare che questa felicità sia dovuta proprio alla presenza della signora; o almeno questo è ciò che qualcuno ha insinuato tra i commenti: su Instagram infatti potete leggere non solo tanti complimenti nei confronti di Rocco ma anche qualche critica; se ai primi Fredella ha risposto ringraziando – “Io ho sempre sorriso… sempre… e permettetemi sempre stato me stesso… buon pomeriggio” – ai secondi sembra non aver voluto dare peso.

Le insinuazioni su Rocco dopo la pubblicazione della foto su Instagram

Gli utenti infatti stanno continuando a scrivere, senza ricevere risposta, che in realtà Rocco ha lasciato Uomini e Donne perché ha conosciuto un’altra donna e non per altri motivi, come invece ha voluto far credere: basta dare un’occhiata al post che vedrete qui sotto per capire che non pochi fanno fatica a credere alla sua buona fede. Noi in realtà preferiamo darvi la notizia così com’è senza sbilanciarci, anche perché potrebbe pur esser vero che Rocco ha conosciuto una donna ma se lo avesse fatto dopo la fine della sua partecipazione al programma non ci sarebbe nulla di male: non si firma mica un contratto per l’eternità con Uomini e Donne, no? Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo; intanto eccovi il post: