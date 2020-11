Rocco Barocco ha il Covid: ricoverato nel reparto di terapia sub intensiva

Rocco Barocco è positivo al Covid-19. Come fa sapere Leggo, il famoso stilista – 76 anni – è attualmente ricoverato a Napoli. Rocco è stato trasportato in ospedale da un familiare qualche giorno fa, quando ha accusato alcuni problemi respiratori. I medici hanno prontamente optato per il ricovero nel reparto di terapia sub intensiva del nuovo Covid Center dell’Ospedale del Mare.

A quanto pare, rispetto ai giorni precedenti, le condizioni di salute di Rocco Barocco sono migliorate grazie alle terapie con l’ossigeno. Al momento non ci sono ulteriori dettagli. Generalmente nelle terapie sub intensive vengono ricoverati i pazienti meno critici, dove i macchinari sono meno invasivi rispetto a quelli della terapia intensiva.

Non è la prima volta che il mondo della moda viene colpito dal maledetto virus: qualche settimana fa, proprio a causa del Coronavirus, è deceduto Kenzo Takada. Il famoso stilista giapponese è morto lo scorso ottobre, all’età di 81 anni, per Covid. Da anni residente a Parigi, si è spento all’ospedale americano di Neully-sur-Seine.

Tra gli ultimi personaggi famosi che hanno contratto il virus ci sono, solo per citarne alcuni: Paola Perego, Carlo Conti, Gerry Scotti, Rocco Siffredi, Valentino Picone, Antonio Ricci, Nunzia De Girolamo.

Chi è Rocco Barocco

Nato a Napoli ma cresciuto sull’isola di Ischia, Rocco Barocco – vero nome Antonio Muscariello – è uno degli stilisti italiani più conosciuti e apprezzati. Ha iniziato a lavorare nel mondo della moda negli anni Sessanta ma solo nel 1974 ha aperto la sua casa di moda.

I musei, l’arte, i tesori della Magna Grecia e dell’antichità sono il suo pallino da sempre. Negli Stati Uniti si è fatto conoscere grazie ad una modella d’eccezione, la famosa Liza Minelli. Nel 1979, dopo i successi ottenuti con la couture, ha presentato la sua prima collezione di prêt-à-porter femminile.

Claudia Schiffer, Valeria Mazza, Naomi Campbell hanno indossato sulle passerelle i suoi abiti mozzafiato. Ursula Andress, Claudia Cardinale, Laura Antonelli sono state solo alcune delle sue clienti più famose. Sul grande schermo ha curato gli abiti di Nicholas Cage e Nicole Kidman. Rocco Barocco non è sposato e non ha figli.