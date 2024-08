Rocchini che disagio! Chiede soldi a Parpiglia e interviene Cascella

Eleonora Rocchini è sotto l’occhio del ciclone in questi giorni. Colpevole di aver chiesto seimila euro, tramite social, così da poter far operare il proprio cane d’urgenza. Gabriele Parpiglia, così come Selvaggia Lucarelli e molti altri, ha mosso qualche dubbio circa la strana richiesta. Intanto perché la Rocchini non sembrava avesse problemi di soldi e poi perché non c’è stato alcun documento attestante tale richiesta. Parpiglia chiede, giustamente, alla Rocchini di mostrare le fatture del veterinario che metterebbero così a tacere i tanti dubbi. La Rocchini però, in risposta alle richieste di Parpiglia, ha deciso di diffidarlo e gli ha persino chiesto cento euro per ogni post e storia in cui Parpiglia la cita.

Karina Cascella non si è lasciata sfuggire la possibilità di dire la sua opinione in merito. Infatti alcuni utenti le hanno chiesto cosa ne pensasse e questa è stata la risposta della Cascella: “Sinceramente non capisco cosa ci sia da diffidare… Basterebbe mostrare la fattura.”. Poi continua: “Di sicuro è servito più tempo a registrare le storie per richiedere il denaro e ad aprire la raccolta fondi. Per mostrare la sua buona fede e fugare ogni dubbio basterebbe semplicemente fotografare la fattura.”. Certo se Eleonora Rocchini avesse davvero intenzione di liberarsi da qualsiasi accusa potrebbe farlo mostrando l’attestazione di pagamento. Anche se questo non allontanerebbe da lei le domande di chi si chiede per quale motivo non abbia più soldi.

Karina Cascella dice la sua e rispecchia il pensiero di tutti noi

Eleonora Rocchini ha sempre mostrato, almeno sui social, una vita fatta di lussi e piaceri. Una vita da benestante che le permetteva di togliersi qualche sfizio e forse anche qualcosa di più. Ma questo è il problema di questo momento storico. I social raccontano quello che noi desideriamo che gli altri sappiano. Non è, quasi mai, la realtà. E’ una realtà alterata fatta di viaggi, lussi e bella vita. Ma quando poi questi personaggi si scontrano con la realtà vera, come nel caso della Rocchini, è lì che “escono fuori gli altarini”. Quella vita che raccontano non esiste più, esiste l’esigenza del momento.

Poi c’è anche l’eventualità che i soldi li abbiano ma che preferiscano sfruttare la loro notorietà per raccogliere qualche somma in più. In questo caso si rasentano confini pericolosi che possono attraversare l’illegalità. Ma questo spetta a chi di dovere capire se sia il caso della Rocchini. Noi suggeriamo ad Eleonora di ascoltare Karina Cascella e di mostrare placidamente la fattura del veterinario.