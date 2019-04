Roby e Francesco Facchinetti protagonisti a Ballando con le Stelle

Ballando con le Stelle anticipazioni: Roby e Francesco Facchinetti ballerini per una notte

Dopo Mara Venier e Simona Ventura, a Ballando con le Stelle arrivano Roby e Francesco Facchinetti. Come rivela in anteprima il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 17 aprile, il cantante dei Pooh e il figlio hanno accettato l’invito di Milly Carlucci ad essere ballerini per una notte del programma di Rai Uno. Un impegno non da poco, tanto che Roby e Francesco hanno già cominciato ad allenarsi in sala prova. Riusciranno a conquistare i severi giudici (Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino) come ha fatto nei giorni scorsi la Venier, che ha conquistato un punteggio altissimo?

Nuovo lavoro insieme per Francesco Facchinetti e Roby

L’impegno a Ballando con le Stelle è l’ennesima conferma dell’intesa che c’è tra Roby Facchinetti e il figlio Francesco. Non è la prima volta che i due lavorano insieme. Hanno iniziato al Festival di Sanremo 2007, dove hanno presentato la canzone Vivere normale, per poi continuare come giurati a The Voice of Italy e il format itinerante di Rai Due 50 volte per far fuori papà.

La relazione tra Roby Facchinetti e Rosaria Longoni

Francesco Facchinetti è nato dalla lunga storia d’amore che Roby Facchinetti ha avuto negli anni Ottanta con l’ex insegnante oggi scrittrice Rosaria Longoni. Il cantante ha altri quattro figli: Alessandra e Valentina, avute dall’ex moglie Mirella, e Roberto e Giulia nati dall’attuale matrimonio con Giovanna.