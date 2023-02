Roby Facchinetti rapinato in casa da ladri armati: minacce e terrore

Paura per Roby Facchinetti, che ha subito una rapina in casa sua a Bergamo nella notte di domenica scorsa. I banditi sono entrati nella sua villa puntando contro il cantante e contro la sua famiglia delle pistole. In casa il leader dei Pooh non era solo, ma c’erano anche sua moglie Giovanna e il figlio Roberto. I banditi armati sono fuggiti via portando con loro un bottino composto da soldi, gioielli e altri oggetti di valore. La figlia minore Giulia ha parlato in queste ore con Il Corriere della Sera:

“Non possiamo dire nulla. È successa una cosa molto grave. Anzi ci saremmo augurati che la notizia uscisse più avanti a causa degli impegni lavorativi di papà. Psicologicamente non è un momento facile da gestire per lui”

Tra gli impegni lavorativi di Facchinetti c’è il Festival di Sanremo 2023, dove nel corso della prima serata ci sarà la reunion dei Pooh con Riccardo Fogli. I rapinatori – in tutto pare fossero tre – sono entrati nella casa che si trova nella Città Alta e hanno iniziato a minacciare l’intera famiglia con le pistole. I malviventi hanno costretto così Facchinetti a consegnare i suoi oggetti di valore e ad aprire la cassaforte. Pare che i tre si sapessero muovere con facilità all’interno della dimora.

Infatti, sembra che non siano state forzate porte e finestre. Secondo le testimonianze, i tre rapinatori nella casa di Roby Facchinetti sarebbero andati a colpo sicuro. Per tale motivo, le indagini porterebbero verso un’unica direzione: dietro la rapina potrebbe esserci qualcuno che conosce la famiglia o che ha frequentato in passato quella villa. Ciò che al momento sembra essere sicuro è che i tre banditi sapevano come entrare all’interno della villa.

Attualmente sta portando avanti le indagini la procuratrice aggiunta di Bergamo, Maria Cristina Rota. Non è la prima volta che il leader dei Pooh subisce una rapina. Nell’anno 2017 fu il figlio Francesco Facchinetti a raccontare della rapina che il cantante aveva subito in casa. All’epoca, però, si parlava di un tentativo di furto fallito. Per Francesco quello fu un momento scioccante, in quanto si trovava all’interno della casa del padre al momento della rapina fortunatamente sventata. La vicenda era sicuramente stata meno pericolosa di quella avvenuta domenica scorsa.