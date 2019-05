Roby Facchinetti: lutto dopo l’intervista a Verissimo

Roby Facchinetti in lutto dopo l’intervista a Verissimo: è morto Marco

Ore difficili per Roby Facchinetti, il noto cantante dei Pooh. Mentre andava in onda a Verissimo l’intervista registrata qualche giorno fa con Silvia Toffanin, l’artista ha salutato per l’ultima volta sui social network il giovane Marco. Un grande fan di Roby, che è venuto a mancare all’improvviso a causa di un brutto male che non gli ha lasciato scampo. Facchinetti e Marco erano molto legati e il musicista aveva un ottimo rapporto pure con la famiglia del ragazzo che ha voluto ricordare su Instagram con un lungo e toccante post che ha fatto subito incetta di like e commenti.

Roby Facchinetti a Verissimo tra vita privata e carriera

Nel corso dell’intervista a Verissimo, Roby Facchinetti ha parlato a lungo della sua carriera con i Pooh e della sua vita privata. Il 75enne ha eseguito in studio un medley dei suoi successi più grandi, da Pensiero a Uomini Soli. Tra aneddoti e curiosità Roby non ha dimenticato il grande amico Riccardo Fogli, che ha sostenuto nel corso dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. E Facchinetti non ha dimenticato di citare neppure Giovanna, la seconda moglie nonché grande amore della sua vita, che gli è stato sempre accanto con costanza, determinazione e soprattutto grande discrezione.

L’intensa vita privata di Roby Facchinetti dei Pooh

Roby Facchinetti ha avuto due mogli e cinque figli e oggi è nonno di sei nipotini. Il primo matrimonio, quello con Mirella, è durato nove anni, dal 1970 al 1979. Da questa unione sono nate due figlie: Alessandra, oggi famosa stilista, e Valentina, speaker radiofonica. Dopo il divorzio Facchinetti ha avuto una lunga relazione con Rosaria Longoni, ex insegnante oggi scrittrice, dalla quale ha avuto il figlio Francesco, cantante e conduttore televisivo. A metà Anni Ottanta ha conosciuto Giovanna, la sua attuale moglie, che ha sposato nel 1989. Da questo rapporto sono nati altri due figli: Roberto e Giulia.