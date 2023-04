Una bruttissima notizia quella trapelata in queste ore: Arrigo figlio di Roberto Vecchioni è morto. A dare l’annuncio pubblico ci ha pensato lo stesso cantautore, attraverso i suoi ufficiali profili social, dove chiede rispetto per la sua famiglia. Un momento di grande dolore, come si può solo immaginare, per Vecchioni. Non è stata svelata la causa della morte di Arrigo. Ciò che si sa è che dopo molto dolore il terzogenito del celebre cantautore italiano purtroppo non ce l’ha fatta.

“Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio”, si legge nel comunicato condiviso da Vecchioni. È chiaro che il cantautore non voglia che vengono lanciate indiscrezioni su quanto può essere accaduto al figlio Arrigo. Ma, intanto, sono tantissime le persone che mostrano vicinanza al cantante e alla sua famiglia. Una pioggia di commenti sui social network per esprimere le proprie condoglianze a una famiglia che in questo momento sta attraversando un duro momento.

La notizia ha, infatti, sconvolto i fan che da sempre seguono il cantante di Chiamami ancora amore e, ovviamente, non solo loro, ma chiunque possa aver letto la notizia. Ora è giusto rispettare la richiesta dell’artista, ovvero quella di non lanciare indiscrezioni sulle cause o su altro che riguardi il figlio.

Roberto Vecchioni: chi sono i figli

Roberto Vecchioni è stato sposato con Irene Brozzi, dalla quale ha avuto la sua primogenita, Francesca. Dopo di che, precisamente nel 1981, è convolato a nozze con Daria Colombo. Insieme hanno avuto tre figli: Carolina, Arrigo ed Edoardo. Quest’ultimo due anni fa, attraverso un romanzo, aveva spiegato cosa significa combattere contro la malattia, la sclerosi multipla. A lui Vecchioni ha dedicato il brano Le rose blu.

In un’intervista del 2017 per il quotidiano Avvenire, il cantautore aveva definito i suoi figli “quattro gioielli di diversità”. Il cantante raccontava che ognuno di loro ha i suoi difetti e le proprie attitudini. Roberto spiegava che i quattro figli avevano fatto delle scelte di vita anche abbastanza complicate. Per questo, Vecchioni si era detto certo della forza, della fantasia e della originalità dei suoi figli.

Circa sei anni fa, il cantante rivelava sui suoi figli: “Uno è architetto, uno giornalista e uno si occupa di linguaggio dei media”. Il più piccolo, Edoardo, è affetto da sclerosi multipla.