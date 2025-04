Roberto Saviano, morta la zia. L’addio: “la mia vita… è finita con te”

E’ venuta recentemente a mancare la zia di Roberto Saviano, Silvana detta Lalla. A dare la notizia della sua scomparsa è stato lo stesso scrittore con un post d’addio pubblicato poco fa sul suo profilo Instagram ufficiale. Saviano ha condiviso una foto della donna con lui tra le braccia da bambino, accompagnandola ad un lungo e commovente messaggio per ricordarla. Numerosi sono stati i commenti da parte dei suoi follower che gli hanno manifestato affetto e vicinanza in questo momento così doloroso.

Morta la zia di Roberto Saviano

Con un post pubblicato poco fa sui social, Roberto Saviano ha annunciato la morte di sua zia Silvana, da lui chiamata da sempre Lalla. Lo scrittore ha condiviso sul suo profilo Instagram ufficiale una foto di lui da bambino tra le braccia della zia, accompagnandola ad un lungo e commovente messaggio per dirle addio. Dopo aver dato la notizia del suo decesso, le cui cause non sono state rese note, Roberto ha spiegato come per sé e per suo fratello sia stata come una seconda madre. Come scritto, Silvana non si era difatti mai spostata ed aveva scelto loro come figli.

Il messaggio d’addio dello scrittore

Saviano ha voluto ricordare tutti i momenti trascorsi insieme, tra questi quando la zia lo accompagnava a scuola da bambino ed alle lezioni di pianoforte. Ha poi evidenziato tutte le cose che Silvana gli ha insegnato, come usare forchetta e coltello e rompere le uova di cioccolato con un pugno. Lo scrittore ha anche parlato del suo grande amore per gli animali. Nello specifico ha scritto che se solo riuscisse a credere nella vita eterna immaginerebbe sua zia in compagnia delle sue quattro tartarughe d’acqua dolce, dei suoi gatti e dei suoi cani.

Infine Saviano ha parlato anche di come la sua vicenda abbia avuto un forte impatto anche sulla vita della zia, profondamente cambiata da allora. Ha spiegato come Silvana abbia dovuto cambiare città e vita e come lo abbia sempre difeso dai commenti ricevuti e come abbia provato a seguirlo ed assisterlo sempre. Lo scrittore ha anche rivelato di sentirsi in colpa per l’isolamento che la sua esposizione le ha causato. Roberto ha poi chiuso il messaggio scrivendo: “la mia via – quella che, per essere compresa, non necessitava parole ma solo sguardi – è finita con te”. Numerosi sono stati gli utenti del social che hanno espresso la loro vicinanza ed il loro cordoglio a Saviano.

Di seguito il messaggio d’addio di Roberto Saviano per sua zia Silvana: