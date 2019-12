Roberto Bolle, Danza con me: quando va in onda su Rai Uno

Danza con me, quando va in onda su Rai Uno il programma con Roberto Bolle

Danza con me tornerà anche quest’anno su Rai Uno e andrà in onda sempre il primo gennaio confermando l’intenzione di iniziare l’anno all’insegna della cultura e dell’arte. Un ottimo servizio pubblico che permetterà ai telespettatori di fare un viaggio meraviglioso nel mondo della danza grazie a uno spettacolare Roberto Bolle che finora non ha mai deluso le aspettative, sia in termini di qualità del prodotto sia in termini di share: lo show infatti è stato in grado di portare in scena i grandi classici superando inaspettatamente il 20% di share.

Roberto Bolle, Danza con me 2020: le novità della terza edizione

Prodotto in collaborazione con Ballandi e Artedanza, Danza con me non è stato ancora svelato del tutto, visto che non abbiamo ancora informazioni né sul cast né sui contenuti che vedremo. È certo però che i preparativi procedono per il meglio e che il programma ci riserverà parecchie sorprese: nel backstage ad esempio si vede Bolle passeggiare per le vie di notte, e lo stesso logo dell’evento sembra voler comunicare qualcosa di diverso quest’anno con l’immagine del ballerino chiuso nella famosissima sequenza numerica di Fibonacci, simbolo – come sapete – della perfezione della natura.

Il successo di Roberto Bolle con Danza con me: attesissima la terza edizione

Dicevamo degli ascolti, e non esageravamo: per la sua prima edizione Danza con me ha vinto l’importantissimo premio internazionale Rose D’or come miglior programma di intrattenimento in Europa ; soddisfazioni anche per la seconda edizione che ha ottenuto il 21.3% di share interessando oltre quattro milioni di italiani. Si attendono ora i dati di quest’edizione che siamo sicuri non sarà da meno. D’altra parte Bolle è riuscito a portare in scena tributi bellissimi come quello a Niccolò Paganini facendo sognare milioni di telespettatori. Perché il pubblico dovrebbe privarsi di vivere un sogno a occhi aperti? La danza è anche questo non solo per i ballerini ma anche per chi assiste. Danza con me vi aspetta in prima serata su Rai Uno il primo gennaio! Buona visione!