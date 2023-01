Che fine ha fatto Roberta Scardola, nota ai più per il ruolo di Carlotta ne I Cesaroni? L’attrice, classe 1986, è riapparsa sul settimanale Diva e Donna, dove ha annunciato di essere in dolce attesa. L’interprete sta aspettando una bambina che nascerà a marzo. Dal 2016 è legata a Daniele Antonucci. La nascitura si chiamerà Rachele Maria: il primo nome piace molto ai genitori perché poco diffuso, mentre il secondo è un omaggio alla nonna del futuro papà che è mancata da poco.

La piccola nascerà a Roma: qui Roberta Scardola vive con il compagno, che non fa parte del mondo dello spettacolo. Il primo incontro tra i due è avvenuto a Milano, dove l’attrice era in tournée teatrale e Daniele, che è originario di Torino, è riuscito a conoscerla tramite alcuni amici in comune. Tutto è partito da una cena, da uno sguardo complice e velocemente i due sono diventati inseparabili.

Dopo una lunga relazione a distanza Roberta Scardola e il compagno hanno deciso di convivere nella Capitale. Antonucci ha lasciato per amore Torino, la sua famiglia, gli amici e un ottimo posto di lavoro. Per Roberta sarebbe stato più complicato trasferirsi in Piemonte. Dopo aver fatto per tanti anni il programmatore informatico, Daniele ora lavora come collaudatore di sistemi e apparati militari. Il matrimonio non è nei progetti della coppia.

Che fine ha fatto Roberta Scardola, cosa fa oggi

Roberta Scardola ha rivelato alla rivista edita da Cairo Editore il motivo per cui non è più apparsa in tv dopo la fine de I Cesaroni, una delle fiction Mediaset più amate e seguite:

“Ho avuto dei problemi con delle agenzie: non mi mandarono a dei provini e non mi dissero che dei registi mi avevano cercato perché volevano spingere altre loro attrici. Quando lo scoprii fu un duro colpo. Ero stanca, disillusa, non avevo voglia di attaccarmi al telefono per cercare un’altra agenzia, ma senza è più difficile lavorare in tv”

Lontana dal piccolo schermo Roberta Scardola si è creata delle alternative: ha fondato una scuola di recitazione e si è data da fare con il teatro. Anche col pancione è in scena e ha intenzione di tornare sul palcoscenico subito dopo la nascita della sua primogenita.

Non ha nascosto che però le manca molto il set di una fiction o un film. Del resto Roberta Scardola ha iniziato a recitare da bambina: uno dei suoi primi ruoli è stato quello di Giulia in Caro maestro, popolare fiction con Marco Columbro ed Elena Sofia Ricci.