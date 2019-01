Roberta Morise e il fidanzato Luca: la distanza non è un problema

Roberta Morise: rapporto a distanza col fidanzato Luca

Amore pendolare per Roberta Morise. Da quando lo scorso settembre è stata scelta come nuova conduttrice de I Fatti Vostri, la 32enne è stata costretta a lasciare la Svizzera e a rientrare a Roma. A Lugano conviveva da tempo col fidanzato Luca, che ora riesce a vedere solo nei fine settimana. Un rapporto che, almeno nella quotidianità e nella forma, è cambiato parecchio, ma che è rimasto il medesimo nella sostanza. “La distanza tra di noi non è certo un problema. Quando un rapporto si poggia su solide basi, non c’è nulla da temere”, ha assicurato la presentatrice in un’intervista concessa al settimanale Vero. “Non appena i miei impegni romani legati a I Fatti Vostri me lo consentono trascorro più tempo possibile con Luca e con la mia famiglia d’origine”, ha aggiunto la showgirl.

Roberta Morise: amore a gonfie vele col suo Luca

Dal 2016 Roberta Morise è felicemente fidanzata con Luca, un imprenditore svizzero. La coppia è pronta al matrimonio ma per il momento preferisce aspettare. Grazie a questa storia d’amore la Morise è diventata cognata di Claudia Andreatti: l’ex Miss Italia è impegnata con Andrea, fratello di Luca. Roberta e Claudia vanno molto d’accordo, come rivelato in più di qualche intervista.

Roberta Morise contenta del nuovo lavoro in tv

A sei mesi dal debutto, Roberta Morise è contenta del lavoro a I Fatti Vostri, dove ha rimpiazzato Laura Forgia. “Qui riesco a esprimermi a 360 gradi. Sono davvero orgogliosa della bellissima accoglienza che ho ricevuto. Ho trovato una seconda famiglia, fatta di straordinari professionisti, di persone perbene”, ha dichiarato la calabrese.