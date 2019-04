Roberta Giarrusso si sposa: a giugno le nozze con Riccardo

Roberta Giarrusso presto sposa: a giugno il matrimonio con il compagno Riccardo

Roberta Giarrusso convolerà presto a nozze con Riccardo, compagno di vita e padre di sua figlia. Lo ha dichiarato lei stessa oggi, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi e pubblicata nell’ultimo numero in edicola. Questo è sicuramente un momento felice per la Giarrusso che, anche se inizialmente pensava che mai sarebbe arrivata al matrimonio con Riccardo, adesso è felice di come sono andate le cose con lui. Le nozze, ha dichiarato lei al giornale, dovrebbero essere celebrate a giugno. Essendo quel giorno vicino, per ovvi motivi, Roberta Giarrusso ha affermato di essersi già portata avanti con l’organizzazione delle sue nozze.

Roberta Giarrusso, nozze in grande stile con Riccardo: “Abbiamo superato i 200 invitati”

Roberta Giarrusso e il compagno Riccardo, anche se avevano in mente una cerimonia intima, sono stati letteralmente travolti dagli eventi e si sono lasciati trasportare dall’entusiasmo. Il loro matrimonio sarà infatti celebrato con una festa in grande stile. “Avremmo voluto fare una cosa intima ma ad oggi abbiamo superato i 200 invitati”, ha confessato la Giarrusso al giornale diretto da Alfonso Signorini. La luna di miele, invece, dovrà aspettare. Lei e Riccardo pare hanno intenzione di partire in viaggio di nozze a dicembre, magari a Natale, quando gli impegni lavorativi saranno di meno e lei e il marito avranno più tempo.

Roberta Giarrusso: tutti i dettagli sul matrimonio con il compagno Riccardo

Roberta Giarrusso nella sua intervista ha anche rivelato dettagli esclusivi relativi alla cerimonia di nozze e alla festa da lei e Riccardo organizzata. “Ci sposeremo all’aperto, di pomeriggio. E faremo il rito civile in giardino”, ha raccontato l’attrice. Roberta, inoltre, ha dichiarato di avere scelto già le sue testimoni, che saranno tre donne, ovvero: le sue due sorelle e Sabrina, la sua collaboratrice domestica (definita dalla Giarrusso come una seconda mamma).