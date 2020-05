Roberta Bonanno: la cantante di Amici ha sofferto di epilessia ed è stata vittima di bullismo

L’adolescenza non è sempre il periodo più bello della vita. Ne sa qualcosa Roberta Bonanno, la cantante lanciata da Amici nel 2008 che ha sofferto quando era poco più che ragazzina di epilessia. Una malattia che l’ha portata ad essere pure vittima di duri attacchi di bullismo. Per fortuna l’epilessia è scomparsa dopo tre anni grazie alle cure giuste e alle presenza della famiglia. Quel momento non è stato però facile e Roberta , che oggi ha 35 anni, lo ha ricordato in un’intervista concessa al magazine Ok Salute e Benessere. La Bonanno ha specificato di aver sofferto per tre anni di una forma di epilessia giovanile che è riuscita a tenere sotto controllo solo con un repentino cambio di vita.

Una forma di epilessia giovanile per Roberta Bonanno

“A 13 anni ero sensibile alle luci: svenivo a casa davanti alla tv e a scuola guardando lo schermo del pc. Ho preso i farmaci finché, a 16 anni, il problema è scomparso“, ha confidato Roberta Bonanno. “Il neurologo mi ha prescritto un farmaco antiepilettico da assumere tutti i giorni. Al rientro a scuola, però, non ho avuto vita facile. Non solo il farmaco mi causava effetti collaterali come sonnolenza e calo dell’attenzione, ma i rapporti con i miei compagni di classe si sono trasformati in una tragedia. Oltre al danno, anche la beffa: in quel periodo infatti sono stata vittima di bullismo”, ha spiegato l’artista. La determinazione e i consigli del neurologo di fiducia hanno aiutato Roberta a non mollare e ad affrontare quel complicato momento.

A 16 anni l’epilessia di Roberta Bonanno è scomparsa

“Oggi posso dire di essere stata fortunata. Ci sono persone che soffrono di attacchi epilettici che rendono la loro vita davvero molto complicata e che rischiano, in certi casi, di farsi anche male. Io consiglio alle ragazze e ai ragazzi ai quali dovesse succedere di scoprirsi epilettici di non angosciarsi, di non badare al giudizio degli altri e di affrontare con fiducia il percorso che è necessario seguire. Io sono la dimostrazione che da questa malattia si può guarire“, ha sottolineato Roberta Bonanno.

Roberta Buonanno: cosa fa oggi la cantante

Dopo la grande popolarità raggiunta nel 2008 ad Amici, Roberta Bonanno ha lasciato il segno a Tale e Quale Show nelle edizioni del 2018 e del 2019. Di recente ha lanciato il suo ultimo singolo dal titolo Tanto è uguale.