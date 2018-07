Robert Pattinson e Sienna Miller sempre più vicini: gli ultimi gossip

Robert Pattinson e Sienna Miller stanno insieme?

Ufficialmente sono entrambi single, ma tra Robert Pattinson e Sienna Miller sta succedendo qualcosa di travolgente. Amici da tempo dopo aver recitato nel film Civiltà Perduta, i due attori hanno riscoperto nell’ultimo periodo di provare una certa attrazione. Un amico vicino ad entrambi ha rivelato a OK che nel giro di pochi mesi Robert e Sienna potrebbero fidanzarsi. “Si piacciono da sempre, hanno fin da subito instaurato un certo legame. Ma in tutti questi anni sono sempre stati fidanzati con altre persone: ora che sono entrambi single la situazione è ben diversa“, ha spiegato la fonte alla rivista inglese. E poi ancora: “Tutti gli amici di Sienna e Robert pensano che insieme starebbero benissimo e quindi fanno il tifo per loro”. Dunque, una nuova coppia sta per nascere nel mondo del cinema?

Gli ex amori di Sienna Miller e Robert Pattinson

Robert Pattinson è tornato single lo scorso inverno. Dopo quattro anni – e a un passo dal matrimonio – ha chiuso la sua relazione con FKA Twigs. L’attore di Twilight ha conosciuto la cantante proprio grazie a Sienna Miller, che ha invitato il collega ad un concerto dell’artista insieme al suo ex fidanzato, l’attore Tom Sturridge. Quest’ultimo e Sienna si sono lasciati nel 2015 ma sono rimasti in buoni rapporti per il bene della figlia in comune, la piccola Marlowe che oggi ha sei anni. Negli scorsi mesi si è parlato di un flirt tra Sienna e Justin Theroux, l’ex marito di Jennifer Aniston, ma la notizia non ha poi trovato riscontro nella realtà. Con Pattinson sarà diverso?

Sienna Miller: vacanze in Italia a Positano

Per il momento i diretti interessati tacciono. In questi giorni Sienna Miller si è concessa qualche giorno di vacanza in Italia, a Positano, insieme alla figlia e ad alcuni componenti della sua famiglia. L’attrice ama molto il Bel paese e la Campania, tanto che questa è stata la sua seconda visita: era già stata nella cittadina della costiera nel 2008.