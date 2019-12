Robbie Williams, prima notte con la moglie: “Avevo dormito con il mio spacciatore”

News Robbie Williams, il rapporto con Ayda Field e il segreto sulla prima notte

Robbie Williams ha rilasciato un’intervista fiume a You parlando della sua prima notte con la moglie, della dipendenza da droga e del suo rapporto con i figli: al solito, il cantante britannico, ex leader dei Take That, dimostra di aver vissuto chissà quante vite fatte di cadute e rinascite. La sua è la storia di un uomo che ce l’ha fatta anche grazie agli altri, soprattutto grazie ad Ayda Field, donna con cui è sposato dal 2010 ma che ha conosciuto nel 2006. Ed è proprio su di lei che si concentra parte dell’intervista: “La notte in cui l’ho conosciuta – ha raccontato –, avevo dormito con il mio spacciatore. Poi lui era partito e mi aveva lasciato un sacco di droga”. Ayda da parte sua non aveva capito nulla: “Non ne avevo idea, non avevo notato il suo problema con l’abuso di sostanze”.

Robbie Williams, il consiglio di Cameron Diaz su Ayda

Robbie e Ayda sono una coppia ormai da tempo ma non è stato sempre tutto facile: all’inizio lei lo considerava una pop star triste chiusa nella sua torre d’avorio mentre lui ebbe subito un colpo di fulmine. Quando si lasciarono una delle innumerevoli volte Williams s’imbatté in Cameron Diaz e Drew Barrymore: “Ho iniziato a raccontare – queste le parole del cantante – di questa persona con cui avevo appena concluso una relazione, stavo elencando tutte le sue cose belle quando Cameron all’improvviso mi disse ‘Non credo che sia finita’”. Furono parole illuminanti perché da allora Robbie capì che non avrebbe dovuto perdere Ayda: “Sono partito e sono andato dritto a casa di Ayda e da quel momento ho preso un impegno con lei”.

Robbie Williams e Ayda genitori: il rapporto e le speranze coi figli

Oggi i due hanno tre figli, Theodora Rose, Charlton Valentine e Colette Coco Josephine, e per loro sperano il meglio nonostante le difficoltà di conciliare istruzione, educazione e carriera: “Siamo un po’ preoccupati – queste le parole del cantante – di tirare su marmocchi disadattati ma ci assicuriamo che partecipino ad attività con altri bambini, come il tennis e la musica, tutti i giorni”. Due genitori famosi ma una famiglia come tante insomma. Complimenti a Robin per raccontarsi sempre senza filtri.