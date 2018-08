Robbie Williams, 8 anni fa sposava Ayda: il messaggio toccante di lei

Robbie Williams e Ayda Field festeggiano 8 anni di matrimonio: lei dedica al cantante importanti parole

Otto anni fa, Robbie Williams convolava a nozze con Ayda Field. I due si sono conosciuti attraverso un appuntamento al buio e da allora non si sono più separati. Lei è riuscita a conquistare completamente il cuore della popstar, che ha ammesso più volte di non poter più vivere senza la moglie. La coppia si è fidanzata ufficialmente nell’anno 2006 e dal 2009 vive nella stessa casa. Ed ecco che nel 2010 è arrivato uno degli eventi più importanti della loro vita: il loro matrimonio. La proposta era arrivata un anno prima da Robbie, attraverso una radio australiana. Sebbene il cantante abbia poi dichiarato che si trattava di uno scherzo, è comunque salito sull’altare insieme ad Ayda. I due si sono sposati nella casa di Williams, a Beverly Hills. Sappiamo che dal loro amore sono nati due bambini, Theodora Rose e Charlton Valentine. Robbie riceve molto sostegno da parte della sua famiglia, che ha rappresentato per lui un grande appoggio sia nei momenti belli che in quelli più brutti. Ora è sicuramente contento di festeggiare ben otto anni di matrimonio insieme alla sua Ayda.

Robbie Williams e Ayda Field oggi festeggiano il loro anniversario: le parole dell’attrice sui social

Quante sono le donne che da sempre sognano un uomo come Robbie Williams? Ebbene Ayda ce l’ha fatta, è riuscita a conquistare proprio il cuore della popstar. Ora l’attrice americane ha scelto di condividere una foto del loro matrimonio, avvenuto otto anni fa, e di fare una piccola e importante dedica al marito. “8 anni fa ci siamo sposati. Grazie per aver preso ovunque il treno di mezzanotte, insieme a me. È stato il viaggio di una vita. Felice anniversario! Ti amo!!”. Queste sono le parole che Ayda ha dedicato questa mattina a Robbie in onore del loro anniversario. La coppia, nel corso di questi anni, non ha mai dato modo di far nascere gossip riguardanti presunte crisi o altro. Infatti, da sempre si mostra molto unita e complice.

Robbie Williams innamorato della sua Ayda: la coppia sempre più unita

Robbie ha molti impegni per via della sua carriera, ma questo non vuol dire che non riesca a dedicare del tempo alla sua famiglia. A dimostrarlo è proprio Ayda attraverso questo messaggio, pieno di emozione. Le sue parole fanno capire che insieme sono ancora felici dopo tanti anni di matrimonio. E noi siamo felici di augurare alla coppia un felice anniversario!