Rkomi è di nuovo single: le frecciatine al veleno dell’ex fidanzata

Pare proprio che Rkomi sia tornato single. Lo scorso maggio, si è diffusa la notizia che il giovane cantante avesse iniziato una nuova relazione con una modella, Havana Plevani. I due sono poi usciti allo scoperto la scorsa estate, quando la ragazza ha pubblicato una serie di foto e video in cui i due si scambiavano baci ed effusioni. Da allora, non si è saputo più nulla su di loro. Com’è noto, Rkomi è una persona molto riservata e raramente si apre riguardo alla sua vita privata o condivide dettagli personali sui social media, preferendo concentrarsi esclusivamente sulla sua musica. Tuttavia, Havana sembra aver recentemente confermato indirettamente la rottura con il cantautore.

Negli ultimi giorni, la modella ha pubblicato alcuni TikTok che sembrerebbero indicare che la storia con Rkomi sia giunta al termine. Prima, ha condiviso un video con scritto “Il malessere che non si vuole impegnare”. Ovviamente, in tanti hanno pensato si riferisse proprio all’ex giudice di X Factor. Al che, Havana ha voluto fare chiarezza, scrivendo nei commenti che il cantante non avesse nulla a che fare con quella frase. “Almeno che io sappia”, ha poi aggiunto. Nonostante ciò, la ragazza ha poi continuato a pubblicare post alquanto ambigui.

Ieri, 22 aprile, la giovane ha condiviso un video con un’altra presunta frecciatina: “Quando ho mal interpretato di piacergli che volesse stare con me solo perché mi ha detto che gli piacevo e voleva stare con me”. Insomma, pare che il riferimento sia sempre lo stesso, ovvero ad un presunto ragazzo che l’avrebbe illusa, solo per poi scoprire che non era veramente interessato a una relazione seria. Di conseguenza, è stato inevitabile che molti abbiano ricollegato il tutto a Rkomi, con il quale sembrava essere legata fino a poco fa.

Ma, sapendo già i commenti che le sarebbero arrivati, Havana ha subito chiarito nella didascalia che “qualsiasi riferimento a persone reali è puramente casuale”. Dunque, non è chiaro se la modella sia realmente risentita con Rkomi o meno. Quello che ormai sembra sicuro è che la storia tra i due sia ufficialmente terminata. Per il momento, da parte del cantautore non c’è stata nessuna replica. Recentemente, sembra essersi tenuto lontano dai riflettori per concentrarsi sul suo nuovo album, come annunciato il giorno del suo trentesimo compleanno il 19 aprile scorso.