Clamoroso gossip sulla nuova edizione dell’Isola dei Famosi in partenza su Canale 5 lunedì 17 aprile. Pare che sia scoppiata una rivolta tra i concorrenti che dovrebbero sbarcare tra qualche settimana in Honduras. Il motivo? Uno dei partecipanti puzzerebbe troppo. Sì, proprio così: un problema di sudorazione starebbe creando alcuni malumori e avrebbe dunque spinto i produttori ad una scelta drastica.

A lanciare l’indiscrezione il settimanale Nuovo Tv, che fa sapere:

“Ha un problema serio il famoso cantante campano. Non riesce a contenere la sudorazione e l’odore, più che la fama, lo precede. Un marchio di fabbrica che si vede e si sente. Di recente lo avevano contattato per un reality show, ma gli altri concorrenti in gara si sono ribellati solo al pensiero. Una gentil donna ha persino minacciato di ritirarsi, così hanno ritirato la proposta di lui. Aiutino? Veste casual”

Sarà vero o si tratta dell’ennesima fake news? Al momento nessun commento è arrivato da parte della produzione o di Ilary Blasi, ancora una volta al timone dell’Isola dei Famosi. Un ritorno in tv per la bionda presentatrice ad un anno dalla separazione da Francesco Totti.

Tutto quello che c’è da sapere sull’Isola dei Famosi 2023

L’Isola dei Famosi 2023 partirà su Canale 5 subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. Andrà avanti fino a giugno e, almeno per il momento, non avrà un doppio appuntamento settimanale. Confermati Ilary Blasi e Alvin, rispettivamente nel ruolo di conduttrice e inviato. Nessuna lite tra i due come si è vociferato negli ultimi mesi.

Vladimir Luxuria tornerà a ricoprire il ruolo di opinionista e sarà affiancata da Enrico Papi, che prenderà il posto di Nicola Savino che ha lasciato ormai Mediaset da qualche tempo. Non è ancora chiaro chi condurrà Isola Party, il format trasmesso da Mediaset Infinity e in onda prima della puntata.

La produzione dell’Isola dei Famosi non ha ancora ufficializzato il cast della nuova edizione ma ci ha pensato Tv Blog a spifferare i primi nomi. Salvo imprevisti, dovrebbero partire per l’Honduras:

Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini

L’ex suor Cristina Scuccia

Pamela Camassa,

Marco Mazzoli

Paolo Noise

Gianmarco Onestini

Helena Prestes

Fiore Argento

Elga e Serena Enardu

Claudia Motta

Christopher Leoni

Gian Maria Sainato

Giulia Salemi (non l’influencer italo-persiana bensì la star di TikTok classe 2003)

Luca Di Carlo (l’avvocato di Cicciolina-Ilona Staller).

Doveva esserci pure Flavia Vento con la sorella ma la soubrette – che ha già partecipato all’Isola dei Famosi ben due volte in passato – non ha superato il provino con gli autori della trasmissione.