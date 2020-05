Riverdale: Lili Reinhart, Camila e Madelaine approdano ne I Simpson

Riverdale: Betty, Veronica e Cheryl ne I Simpson. Le attrici Lili Reinhart, Camila Mendes e Madelaine Petsch guest star nel cartone animato

Bella notizia per i fan di Riverdale, che seguono I Simpson. Tre attrici femminili finiscono per diventare guest star nel noto cartone animato americano. Già qualche tempo fa, la sitcom animata aveva ‘preso in giro’ la serie tv di genere teen drama basata sui personaggi degli Archie Comics. Ora spuntano in un episodio, che andrà in onda il prossimo 10 maggio negli Stati Uniti, Lili Reinhart, Camila Mendes e Madelaine Petsch. Le tre attrici interpretano rispettivamente Betty, Veronica e Cheryl in Riverdale. Come annuncia in anteprima esclusiva EW, i telespettatori statunitensi vedranno le tre interpreti approdare a Springfield. Una straordinaria scelta quella fatta dal cartone animato, che riuscirà questa volta a sorprendere davvero i fan della nota serie televisiva, disponibile su Netflix. Un episodio inedito, che vedrà in scena Lili, Madelaine e Camila solo temporaneamente.

Betty, Veronica e Cheryl di Riverdale: i tre volti femminili approdano ne I Simpson

Lili, Camila e Madelaine di Riverdale diventano guest star ne I Simpson! Scendendo nel dettaglio, l’episodio vedrà Lisa fare amicizia con una ragazza, Addy, doppiata da Joey King. Quest’ultima la introduce nel suo gruppo di amiche e la figlia di Homer si ritrova faccia a faccia con una cerchia di ragazze ricche. Questa è la descrizione dell’episodio e proprio in questa circostanza vedremo Lili Reinhart come Bella-Ella, Camila come Tessa Rose e Madelaine come Sloan. Le tre attrici lasciano alle loro spalle i misteri della contorta cittadina, anche se temporaneamente. L’episodio che le vedrà come guest star si intitola The Hateful Eight-Old Olds e andrà in onda negli Stati Uniti domenica 10 maggio alle 20:00 su Fox.

Riverdale, l’episodio con Lili, Camila e Madelaine in onda domenica negli Stati Uniti

Il sito EW (EntertainmentWeekly), che ha lanciato la notizia, condivide anche la foto che ritrae le tre attrici disegnate come dei personaggi de I Simpson. Come vi abbiamo già rivelato, non è la prima volta che il cartone animato si ispira ai personaggi di Riverdale. Il 10 novembre 2019, l’episodio 6 della 31esima stagione, mostrava Milhouse e Ralph, in una trasposizionale teatrale della serie tv. Il primo vestiva i panni di Archie, mentre il secondo interpretava Judhead. Invece, le gemelle Sheri e Terri, vestivano i ruoli di Betty e Veronica in dolce attesa. Ora non ci resta che attendere per vedere i tre volti femminili all’interno della trama del prossimo episodio, in onda il 10 maggio negli Stati Uniti. Al momento, ricordiamo, le riprese della serie tv sono state sospese a causa dell’emergenza legata al Coronavirus.