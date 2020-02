Rita Rusic nega il gossip: nessun flirt con Andrea Denver prima del GF Vip

Rita Rusic e Andrea Denver del Grande Fratello Vip sono stati insieme? Ora parla l’ex moglie di Cecchi Gori

Rita Rusic ha finalmente replicato ai gossip che circolano da settimane sulla sua vita privata. Pettegolezzi che sussurrano di un flirt con Andrea Denver, l’aitante modello della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Una passione scoppiata molto prima dell’inizio del reality show di Alfonso Signorini. Più precisamente a Miami, dove entrambi vivono da tempo. Ma ospite di Live-Non è la d’Urso l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori ha negato seccamente tutto, chiarendo di non aver mai conosciuto Andrea lontano dalla Casa più spiata d’Italia.

Rita Rusic a Live-Non è la d’Urso: le parole su Andrea Denver

“Flirt con Andrea Denver? Magari! Mi sarebbe piaciuto! Ma non l’ho mai conosciuto prima del Grande Fratello Vip. Ho conosciuto solo il suo agente qualche tempo fa a una festa a Forte dei Marmi”, ha confidato Rita Rusic a Barbara d’Urso. “Se ci fosse stato qualcosa tra di noi avremmo avuto un altro rapporto nella Casa, visto che lui dice tutto, è una persona sensibile, che piange”, ha aggiunto la rivale di Valeria Marini.

Grande Fratello Vip: chi è il modello Andrea Denver

Andrea Denver – vero nome Andrea Salerno – è un modello italiano, classe 1991, residente a Miami. Ha partecipato a prestigiose campagne di moda ed è stato protagonista dei videoclip di Jennifer Lopez e Taylor Swift. Per tre anni consecutivi è stato nominato The Model of the Year Award. Prima del Grande Fratello Vip ha partecipato al reality show inglese The Circle.