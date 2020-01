Rita Rusic e Andrea Denver sono stati insieme prima del Grande Fratello Vip

Non solo Elisa De Panicis: prima di entrare al Grande Fratello Vip Andrea Denver ha avuto una storia segreta anche con Rita Rusic. Il gossip circola da qualche settimana, da quando sia il modello sia la produttrice sono entrati nella Casa più spiata d’Italia. Ora è il settimanale Oggi a fornire qualche dettaglio in più mentre i diretti interessati continuano a tacere. Se Denver non ha avuto problemi a parlare del flirt segreto con Elisa (“Abbiamo avuto 4 incontri intimi”, ha detto durante la terza puntata del reality show), diversa è la situazione con la Rusic, sulla quale tiene la bocca ben chiusa.

Il gossip sulla storia segreta tra Andrea Denver e Rita Rusic

“Tra i protagonisti del Grande Fratello Vip c’è il modello italiano Andrea Denver, ragazzo tutto muscoli assai apprezzato da molte ricche signore del jet set internazionale. In pochi sanno che anche la sua collega di reality Rita Rusic in passato ha avuto una breve ma appassionata relazione con lui. Poi Andrea si invaghì di una attempata miliardaria“, ha raccontato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 16 gennaio. Il modello e l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori confermeranno o smentiranno presto questo pettegolezzo?

Grande Fratello Vip: chi è il modello Andrea Denver

Andrea Denver – vero nome Andrea Salerno – è un modello italiano, classe 1991, residente a Miami. Ha partecipato a prestigiose campagne di moda ed è stato protagonista dei videoclip di Jennifer Lopez e Taylor Swift. Per tre anni consecutivi è stato nominato The Model of the Year Award. Prima del Grande Fratello Vip ha partecipato al reality show inglese The Circle.