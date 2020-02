Rita Pavone ospite di Verissimo dopo la partecipazione a Sanremo 2020

Rita Pavone di nuovo ospite a Verissimo nella puntata in onda su Canale 5 sabato 15 febbraio. La cantante ha parlato a lungo della sua partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, dove ha portato grinta e determinazione. Nonostante l’età – ben 74 anni – la Pavone ha dato del filo da torcere ai concorrenti più giovani. La chiamata di Amadeus è stata fonte di gioia per Rita, che non ha nascosto a Silvia Toffanin di essere stata molto felice di questo nuovo impegno di lavoro. Anche perché l’ultimo anno non è stato dei più facili per l’artista: nel 2019 è scomparso il fratello minore al quale Rita era molto legata.

Il fratello minore di Rita Pavone è morto: un dramma per la cantante

“Ho avuto delle batoste sul piano personale nell’ultimo anno che sono riuscita a superare: la morte di mio fratello minore. Per me è stato un dramma! Ho cercato di lottare contro una forma di stanchezza interiore. La musica mi ha tirato fuori da tutto. Ho trovato tante persone che mi vogliono bene e mi sono aggrappata a loro”, ha confidato Rita Pavone a Verissimo. Che per questo ha ringraziato Amadeus, che l’ha voluta tra i 24 cantanti di Sanremo 2020: “Credevo di non essere stata scelta. Quando mi ha chiamata è stata un’emozione bellissima. Amadeus non ha tenuto conto della mia età, ma ha sentito la voce e l’energia. Gli sono profondamente grata”.

Rita Pavone sovranista? La cantante si difende da Silvia Toffanin

Nello studio di Silvia Toffanin Rita Pavone si è poi difesa da chi l’ha accusata di essere sovranista: “Non so cosa voglia dire essere “sovranista”, ma se significa amore per il mio paese sì! Io amo l’Italia e le mie radici”. E sul discusso tweet che aveva scritto contro Greta Thunberg, l’attivista sedicenne svedese che ha ispirato il Global strike for future, la cantate ha precisato: “È stata una battuta infelice e chiedo scusa. Apprezzo molto quello che fa, ma sono scettica su quello che le sta attorno: un’organizzazione mostruosa che strumentalizza le sue battaglie”.

Loredana Bertè e Rita Pavone hanno litigato qualche anno fa

Negli ultimi anni Rita Pavone non è riuscita più a ritrovarsi con Loredana Bertè. Le due amiche e colleghe hanno litigato dopo che Loredana non ha chiamato Rita per il concerto beneficenza Amiche in Arena. “Non frequento più Loredana perché per me è stata una delusione. Avrei apprezzato una telefonata che non c’è stata, ma vivo bene lo stesso”, ha ammesso la Pavone.