Rita De Crescenzo, malore per la star di Tik Tok in pieno centro a Napoli

Problemi di salute per Rita De Crescenzo, una delle tiktoker italiane più in vista. La donna si è accasciata sabato mattina 4 settembre davanti la chiesa di via Medina a Napoli: è stata salvata dal personale del 118 giunto immediatamente sul posto. A riportare la notizia Fanpage, che ha consultato delle fonti sanitarie che hanno rivelato che Rita ha anche perso temporaneamente coscienza prima di essere salvata da chi di dovere.

Come sta oggi Rita De Crescenzo

Al momento non si conoscono le attuali condizioni di salute di Rita De Crescenzo: sul profilo Instagram della donna tutto tace. Nessun commento neppure da parte della fanpage della tiktoker. È probabile che la donna debba ancora riprendersi da quanto accaduto. Ignoti i motivi del malessere della De Crescenzo.

Chi è Rita De Crescenzo

Rita De Crescenzo è diventata popolare su Tik Tok, dove si è distinta per i suoi balletti folkloristici in giro per Napoli, città dove è nata e dove vive ancora oggi. Per via dei suoi filmati Rita si è guadagnata l’appellativo di “pazzerella”. Ma la De Crescenzo è nota anche per il suo passato non proprio limpido.

Qualche anno fa è finita in carcere con l’accusa di spaccio di droga ma è stata pure protagonista di altre vicende giudiziarie legate ad ormeggi abusivi. I video di Rita De Crescenzo su Tik Tok sono finiti al centro di numerose polemiche pure per il modo in cui venivano girati.

Lo scorso 3 giugno Rita ha fatto particolare scalpore per l’arrivo in limousine con annesso spettacolo abusivo tra largo Sermoneta e la Riviera di Chiaia: il tutto per girare un video, in totale sfregio delle regole e del traffico cittadino. Una trasgressione che è stata punita con regolare multa.

La vicenda, come fa sapere sempre Fanpage, è stata seguita dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che ha avuto un acceso diverbio con la donna per la questione degli ormeggi abusivi. Ormeggi che la stessa Rita De Crescenzo si è poi impegnata a smontare lo scorso 14 giugno.