Rita dalla Chiesa sta male: l’appello di Mara Venier ad Albano

Rita dalla Chiesa, un anno di sofferenze: Mara Venier fa un appello ad Albano a Domenica In

Un anno difficile per Rita dalla Chiesa, che oggi a Domenica In mostra tutta la sua sofferenza. Mara Venier non può non far notare quanto la donna stia soffrendo, a causa delle ultime vicende che l’hanno colpita. In particolare, la nota giornalista non riesce a contenere il dolore per la morte di Fabrizio Frizzi, che resterà per sempre il suo grande amore. Ma non solo, ha purtroppo perso recentemente il genero. Dunque, in questo periodo, Rita ammette di volersi prendere cura della figlia Giulia. Finché quest’ultima non ritroverà la serenità, lei non potrà pensare a se stessa. Durante questa profonda ed emozionante intervista, la Venier parla anche della fine dell’amicizia tra Rita e Albano Carrisi. I due erano legati da un rapporto molto forte, ma qualcosa è andato recentemente storto. Così, pare che il cantante abbia scelto di prendere le distanze dalla giornalista. Il motivo? Sembra che all’artista abbia dato fastidio la presa di posizione dell’amica, che avrebbe difeso Loredana Lecciso. “Ho difeso Loredana, mi sembrava giusto difenderla. Non ho capito cosa sia successo, mi sono trovata invischiata in un tornado che aveva preso loro. Un po’ mi manca Albano”, dichiara Rita.

Rita dalla Chiesa e la fine dell’amicizia con Albano Carrisi: Mara Venier non ci sta

A Domenica In, la giornalista appare piuttosto provata. La stessa Mara ammette che non vorrebbe vederla così, ma Rita non riesce a eliminare le sofferenze che sta provando. Un anno molto difficile, che l’ha vista anche allontanarsi da Albano. Proprio su questo allontanamento, la Venier ci tiene a fare un appello speciale. “Se per caso stai vedendo domenica in, non se può fa che tu e Rita non vi parlate da un anno. Ne parlo pubblicamente perché voglio che lui sappia quanto stai male”, dichiara Mara dispiaciuta. La conduttrice sa che tra i due c’era un rapporto molto forte. Ma dall’altra parte, Rita ci tiene a fare una precisazione al riguardo: “Ho perso due persone importantissime della mia vita, Fabrizio e mio genero. La priorità ce l’hanno gli altri, se tu non sei stato in grado di starmi vicino in un momento in cui stavo male, vuol dire che forse..”. Non fa in tempo a concludere la frase, in quanto Mara la interrompe, sicura che tra loro ci sia stata davvero una forte amicizia.

Rita dalla Chiesa, la dichiarazione su Fabrizio Frizzi e il periodo difficile che sta affrontando

Grandi emozioni nel corso dell’intervista a Rita dalla Chiesa. La giornalista, quando parla di Fabrizio, non può trattenere la commozione. “L’amore nella vita credo sia uno, poi puoi avere altre storie e per me è stato lui, non mi vergogno a dirlo. Lo sa anche la sua nuova famiglia”, dichiara a cuore aperto. Una confessione molto forte quella di Rita, che non può non emozionare tutti. La stessa giornalista ammette che un tempo sarebbe entrata in studio da Mara ballando, ma ora non riesce. “Mi sono chiusa in me stessa, non è stato un anno semplice”, rivela Rita.