Rita Dalla Chiesa confessa: “È stato un Natale molto complicato”

Natale 2018 complicato per Rita Dalla Chiesa, colpita da due lutti negli ultimi mesi

Il Natale appena trascorso non è stato facile per Rita Dalla Chiesa. A confessarlo la bionda conduttrice, colpita da due lutti gravi tra il 2017 e il 2018. La giornalista ha prima perso il genero Massimo Santoro, marito della figlia Giulia, poi ha pianto per l’ex Fabrizio Frizzi. “È stato un Natale molto complicato. Lo abbiamo trascorso insieme alla numerosissima famiglia di mio genero. Abbiamo festeggiato con un profondo magone nel cuore, ma senza darlo a vedere a mio nipote Lorenzo che ha potuto giocare e distrarsi con i suoi cuginetti”, ha raccontato la giornalista al settimanale Vero. Il genero di Rita, autore del programma Rai Uno mattina, è morto a novembre 2017 lasciando la moglie Giulia e il figlio Lorenzo che ha solo 11 anni.

Le priorità di Rita Dalla Chiesa: la figlia Giulia e il nipote Lorenzo

Nonostante il grande dolore provato negli ultimi due anni, Rita Dalla Chiesa continua a mostrarsi forte e determinata. Un atteggiamento adottato per il bene della figlia Giulia e del nipote Lorenzo, che restano le priorità della presentatrice. “Non potevo permettermi di non essere il loro punto fermo. È una forza che non pensi di avere, ma che poi esce fuori e ti aiuta ad affrontare sofferenze così grandi”, ha spiegato la figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. “Ho perso tanto nella mia vita, ma niente e nessuno è mai riuscito a piegarmi. Ho cercato di andare avanti, non potevo fermarmi, nonostante il grande dolore, perché non potevo rischiare che si fermassero le persone che amo. In questo momento il mio obiettivo più importante è la serenità di mia figlia e mio nipote”, ha aggiunto Rita.

Rita Dalla Chiesa pensa alla famiglia: per ora è single

Concentrata sulla sua famiglia Rita Dalla Chiesa è al momento sola: non c’è alcun compagno al suo fianco. “Mi piacerebbe tanto tornare a innamorarmi. Si dice che si sta bene da soli. Ma in due, condividendo anche le piccole cose della vita, si sta decisamente meglio!”, ha ammesso la 71enne.