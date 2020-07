Rita Dalla Chiesa lascia Italia sì: i motivi e il futuro in Tv della conduttrice

A firmare l’ultimo articolo di Giornalettismo è stato Gabriele Parpiglia che ha parlato di un addio che forse a molti risulterà inaspettato. Facciamo riferimento a Rita Dalla Chiesa che in questo periodo ha fatto molto parlare di sé per delle uscite non proprio felici sulla popolazione cinese, di cui si è però scusata in seguito. Stando a quanto rivelato dal giornalista pare che la conduttrice non sarà più a Italia sì e lascerà solo, si fa per dire, Marco Liorni. Non sappiamo se la scelta sia dipesa esclusivamente da lei ma è certo che i nuovi meccanismi del programma non le hanno dato le sicurezze di cui forse aveva bisogno. Facciamo subito il punto della situazione.

Rita Dalla Chiesa lascia Italia sì, le ultime indiscrezioni: abbandono dovuto ai cambiamenti del programma

Rita Dalla Chiesta è stata una valida spalla per Marco Liorni, e questo il conduttore lo ha sottolineato a più riprese in varie interviste. Il punto è che il cambiamento che investirà la prossima edizione del programma, il cui team si starà senz’altro preparando al meglio anche per affrontare l’eventuale seconda ondata del Covid-19 e tutto ciò che ne deriverà, non avrebbe fatto proprio al caso di Dalla Chiesa: si parla infatti di ospiti che cambieranno di volta in volta con un cast non più fisso; meccanismo che a quanto pare non avrebbe soddisfatto le aspettative della conduttrice. Tutte indiscrezioni, certo, ma non si può dire siano inverosimili.

Italia sì, programma rivoluzionato e ospiti a rotazione: Rita Dalla Chiesa punta in alto e si prepara per un nuovo programma

Sembra comunque che ci siano dei progetti in cantiere per Dalla Chiesa perché si parla di un programma di cui dovrebbe essere unica conduttrice, e forse proprio per concentrarsi su questo nuovo presunto show ha preferito evitare di spendere inutilmente energie a Italia sì, dove la rotazione non le avrebbe certo dato il prestigio di una trasmissione nuova. Confermato ovviamente Marco Liorni che siamo sicurissimi riuscirà a svolgere il suo lavoro con grande professionalità; d’altronde ne abbiamo avuto spesso dimostrazione.