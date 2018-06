Rita Dalla Chiesa, la figlia Giulia compie gli anni: la dedica su Instagram

Rita Dalla Chiesa, la dedica alla figlia Giulia per il compleanno: “Sono orgogliosa di te. Ti amo”

Intenerisce la dedica che Rita Dalla Chiesa ha fatto a sua figlia su Instagram. Queste le parole che l’ex conduttrice di Forum ha rivolto a Giulia in occasione del compleanno: “Dedicata a mia figlia. Un compleanno pieno di assenze…ma un compleanno d’amore forte, profondo, che parte dal cuore di Lorenzo. E dal mio. Che sono così orgogliosa di te, Giulia mia, della grande donna e della grande mamma che sei. Della fatica che cerchi di cancellare, ogni giorno, con il tuo bellissimo sorriso. Ti amo“. Parole che la popolare giornalista ha scritto a corredo di un’immagine che riporta questa frase, tratta dal libro “Kafka sulla spiaggia” dello scrittore Haruki Murakami: “Quando la tempesta sarà finita, probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto ad attraversarla e a uscirne vivo. Anzi, non sarai neanche sicuro se sia finita per davvero. Ma su un punto non c’è dubbio. Ed è che tu uscito da quel vento non sarai lo stesso che vi è entrato“.

Rita Dalla Chiesa, le precedenti parole sulla figlia Giulia

Intervistata a Verissimo lo scorso febbraio, Rita Dalla Chiesa ha parlato così di sua figlia Giulia. “Massimo ha lottato fino all’ultimo e Giulia con lui. Li ho visti combattere insieme e sono stata vicina a mio nipote Lorenzo, che ha dieci anni, durante la malattia del padre. Lui parla sempre del papà al presente. Quando gli ho detto che voglio cambiare la macchina mi ha risposto ‘Nonna, prendila blu come piace a papà’. Massimo è sempre con noi“. Il riferimento va Massimo Santoro, marito di Giulia, genero della conduttrice e apprezzato autore televisivo scomparso prematuramente nel 2017.

Giulia Cirese, il padre è il jazzista Roberto

Il padre di Giulia Cirese si chiama Roberto. La donna, che evidentemente proprio oggi compie gli anni, è nata dal primo matrimonio di Rita Dalla Chiesa col jazzista e, nel 2007, ha reso nonna la conduttrice grazie alla nascita del nipote Lorenzo, in famiglia anche detto “Lollo”.