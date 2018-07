Rita Dalla Chiesa attacca ancora Aida Nizar

Non sembra essere finita la polemica tra Rita Dalla Chiesa e Aida Nizar. Proprio qualche giorno fa la conduttrice si era scagliata contro la concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello in merito ai suoi “bagni” non autorizzati nelle fontane di Roma. Rita si è arrabbiata tanto e ha voluto ribadire il concetto attraverso altre dichiarazioni rilasciate al settimanale Spy diretto da Alfonso Signorini: “Ma se io vado a fare un barbecue alla Sagrada Familia a Barcellona o al Prado di Madrid, non credo che la passerei liscia come la sta passando liscia questa qui in Italia. Mi piacerebbe che qualcuno le dicesse: ‘Queste sono le nostre regole, ci stai? No? Bene, vai da un’altra parte“. Arriverà una replica da parte della Nizar?

Rita Dalla Chiesa critica Aida Nizar

“Aida Nizar fuori dall’Italia. Perché non la rispediscono in Spagna?”, “Fossi stata in quei Vigili l’avrei portata al primo Comando di Fontana di Trevi e trattenuta per oltraggio a pubblico ufficiale”, “Fare la comparsa in tv non ti mette al riparo dalle regole da rispettare”, ha scritto la conduttrice qualche giorno fa in alcuni tweet. Poi ha parlato anche attraverso un’intervista al settimanale Nuovo: la Dalla Chiesa non si è scandalizzata perché è entrata nella fontana, ma per l’arroganza con cui ha risposto ai vigili che volevano multarla. Secondo lei se avesse fatto un gesto simile in Spagna le avrebbero fatto un TSO e l’avrebbero ricoverata. “Non credo che Aida possa avere un futuro in tv. Con il suo bagno nella Fontana di Trevi, si è tagliata le gambe da sola, visto che non c’è stata alcuna sommossa popolare per difenderla dai vigili che le stavano facendo la multa. Le persone presenti alla Fontana di Trevi non l’hanno riconosciuta e questo vuol dire che l’hanno già dimenticata“, ha concluso.

Aida Nizar risponde a Rita Dalla Chiesa

Aida Nizar ha prontamente replicato a Rita Dalla Chiesa attraverso il suo profilo Instagram: “Rita Dalla Chiesa, non rompere le pa*le ad Aida, tu hai davanti a te una donna dai sogni realizzati“. Secondo la Nizar, la Dalla Chiesa ha usato dei toni razzisti. “E inoltre ti chiedo di rispettare una donna che lotta per i suoi sogni“, ha concluso. Arriverà un’ennesima replica per le nuove dichiarazioni?