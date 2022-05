Rissa Sgarbi-Mughini al Costanzo Show, clamoroso retroscena di Cruciani

Giuseppe Cruciani ha raccontato la sua personale verità su tutto quello che è successo nelle scorse ore al Maurizio Costanzo Show. Il conduttore di La Zanzara ha rivelato i fatti di cui è stato testimone nel dietro le quinte della trasmissione di Canale 5, dove un paio di giorni fa è andato in scena un assurdo scontro fra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini.

Intervistato da Grazia Sambruna per MOW Magazine, il giornalista e speaker radiofonico ha rivelato che, contrariamente a quanto affermato da Marco Salvati, la sua presenza in trasmissione è servita eccome per placare gli animi. Nello specifico Cruciani si sarebbe fatto avanti per fermare Giampiero Mughini prima che la situazione degenerasse.

Al sito, Giuseppe Cruciani ha raccontato che, durante la pubblicità, si è rivolto a Mughini con fare severo. “Giampiero, basta. Stai facendo una cazz…” ha detto Cruciani all’opinionista, già pronto a tornare all’attacco per un secondo round. Nell’intervista, Giuseppe Cruciani ha anche tenuto a specificare che, fra i due, l’aggressore è stato senza ombra di dubbio Mughini stesso, reo di aver alzato le mani per primo.

Terminate le registrazioni, Mughini e Cruciani non hanno più avuto modo di confrontarsi, visto che il commentatore sportivo se n’è fuggito a gambe levate. “Credo che si sia reso conto fin dal primo momento di aver sbagliato” ha commentato Cruciani che non ha potuto fare a meno di sottolineare come la rissa sia stata “una cosa televisivamente straordinaria”.

Rissa Sgarbi e Mughini al Maurizio Costanzo Show: cosa è successo

Per chi si fosse perso la puntata del Costanzo Show trasmessa mercoledì 4 maggio, Gianpiero Mughini e Vittorio Sgarbi sono tornati ad insultarsi a vicenda dopo lo scontro in diretta del 2019.

I due opinionisti erano presenti al Costanzo Show e stavano discutendo su un tema caldo, la guerra in Russia, quando la situazione è degenerata. Vittorio Sgarbi, con il suo noto “aplomb” ha cominciato ad inveire contro Mughini, dandogli dell’imbecille. Il suo avversario si è a questo punto alzato e l’ha spintonato, facendolo cadere a terra. Il tutto di fronte agli occhi basiti degli altri ospiti, fra cui per l’appunto Cruciani, un Paolo Bonolis divertito e una sconvolta Iva Zanicchi.