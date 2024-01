Rischiatutto 70, quando torna: possibile sfida con Maria De Filippi

Rischiatutto, storico game show della Rai, era tornato in onda nella serata di mercoledì 3 gennaio, con una versione volta ad omaggiare i 70 anni dell’emittente di stato e condotta da Carlo Conti, intitolata Rischiatutto 70. Sembra però che lo show sia pronto a tornare con due nuove serate, ma con una diversa collocazione in termini di palinsesto.

Rischiatutto 70: ecco quando potrebbe tornare

Stando a quanto riportato da Davide Maggio, infatti, Carlo Conti, che aveva già condotto la serata del 3 gennaio, dovrebbe tornare al timone di due nuove puntate del game show, previste per marzo. Pare, però, che la Rai voglia collocare Rischiatutto 70 nel sabato sera di Rai 1, il che potrebbe portare ad un possibile testa a testa con C’è Posta per Te, con le puntate finali del programma di Maria De Filippi previste proprio a marzo. Da capire, infatti, se a Viale Mazzini, qualora l’indiscrezione dovesse trovasse conferma, decideranno o meno di collocare il game show nella stessa serata in cui va in onda il programma Mediaset. Non resta che attendere le prossime settimane, quindi, per capire se Rischiatutto 70 tornerà o meno e se lo farà proprio nelle stesse serate di C’è Posta per Te.

Anche per quanto riguarda gli ospiti delle prossime puntate di Rischiatutto 70 c’è ancora un punto interrogativo. La prima puntata, infatti, aveva ospitato alcuni importanti volti della Rai, ed è logico ipotizzare che potrebbe essere così anche in eventuali prossime serate. Una scelta, quella degli ospiti, sicuramente importante per Viale Mazzini, che potrebbe fare la differenza per quanto concerne il successo delle serate in questione.

La prima puntata di Rischiatutto 70

Il primo appuntamento con Rischiatutto 70 aveva riscosso un certo successo in termini di ascolti. Carlo Conti aveva infatti totalizzato oltre 4,5 milioni di spettatori sintonizzati, superando il 28% di share. La serata aveva visto numerosi ospiti: Piero Chiambretti, Nino Frassica, Loretta Goggi, Luca Argentero, Mara Venier e Alberto Matano figuravano nei panni di concorrenti, mentre Renato Zero e Massimo Ranieri erano intervenuti per cantare brani celebri della loro lunga carriera (I migliori anni della nostra vita per quanto riguarda il primo e Vent’anni per il secondo).