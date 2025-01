Ripartono le riprese di Doc 4: lo spoiler di Matilde Gioli

La nota serie italiana Doc – Nelle tue mani sta per tornare con tante novità. La fiction targata Rai ha conquistato il pubblico con le tante storie di medici, pazienti e sfide personali. I telespettatori non vedono l’ora di scoprire tutti i dettagli della nuova stagione e nell’attesa Matilde Gioli, una dei protagonisti, ha rivelato quando potrebbe tornare sul set.

Doc nelle tue mani: quando iniziano le riprese

In un’intervista rilasciata a SuperGuidaTV, Matilde Gioli ha riferito che non vede l’ora di tornare a lavorare sul set di Doc nelle tue mani. Quando? “Secondo me dopo le vacanze estive. – ha affermato – Non c’è mai una certezza, però credo proprio dopo le vacanze estive”. Dunque, stando alle dichiarazioni della giovane attrice, la nuova stagione di mamma Rai potrebbe essere trasmessa nel 2026.

Il ruolo di Matilde Gioli

In Doc nelle tue mani Matilde Gioli interpreta Giulia Giordano, medico strutturato, dottoressa del reparto di medicina interna, nonché collega di Andrea e sua assistente quando egli era primario.

Il suo personaggio è molto apprezzato dal pubblico italiano tanto che l’attrice viene chiamata dottoressa anche per strada. “Trovo che sia una cosa fantastica – ha rivelato in un’intervista al magazine F– Perché da ragazzina sognavo di fare il medico” ha raccontato l’attrice tra le colonne della rivista.

“Mi piace l’idea che il pubblico ci possa vedere sul grande schermo – ha aggiunto – ma ancor di più il fatto che i fan si siano potuti trovare fisicamente in una sala, parlarne a voce”.

Il successo della fiction

Sarà per il fatto che la prima stagione sia andata in onda a marzo 2020, uno dei periodi più delicati per l’Italia a causa del Covid, o per la scelta di un cast strepitoso che lascia il segno, e poi ancora per la trama unica che arriva dritto al cuore degli italiani, Doc nelle tue mani è un successo.

Con Luca Argentero in pole position, la fiction è un evergreen che continua ad essere alla moda dopo tre stagioni. Ma qual è il segreto per conquistare grandi risultati? “Innanzitutto è una fiction di seduzione. – ha spiegato l’attore torinese in un’intervista rilasciata a MaridaCaterini – Poi sono rappresentati i medici che tutti vorrebbero avere”.

Secondo Argentero, la serie riesce a fare emergere uno spaccato della società. E poi ancora, le storie narrate e i personaggi sono un concentrato di altruismo, “che spesso sembra addirittura sproporzionato. – ha affermato l’attore – Considero i medici degli eroi, o meglio dei supereroi”.