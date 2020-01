Riki: rischio squalifica Sanremo, ‘Striscia la Notizia’ piomba sulla vicenda

Sanremo, scoppia il caso Riki: rischio squalifica, ‘Striscia la Notizia’ piomba sulla vicenda. Ecco cosa sta accadendo e perché Riccardo Marcuzzo potrebbe essere escluso

Riki, ma che cosa combini? Il cantante rischia la squalifica dal Festival di Sanremo 2020. Motivo? Una presunta violazione del regolamento della kermesse. Ricordiamo che Riccardo Marcuzzo, che sbocciò ad Amici di Maria De Filippi, è stato scelto da Amadeus per partecipare alla competizione insieme ad altri 23 big. Ma c’è un ma… e a mettere i puntini sulle ì ci ha pensato pure Striscia la Notizia con l’inviato Pinuccio, sottolineando come l’artista della scuderia di Francesco Facchinetti abbia ‘spoilerato’ un pezzo del brano che sarà essere presentato giovedì 6 febbraio nella serata dedicata alle cover. E ciò va contro il regolamento…

Striscia: “Il regolamento del Festival parla chiaro: ogni cantante è obbligato a non diffondere i brani partecipanti, incluse le cover”

Riki avrebbe ‘spoilerato’ attraverso i propri canali social qualche secondo della sua versione de “L’Edera” (brano di Nilla Pizzi), la cover che presenterà giovedì 6 febbraio in duetto con Ana Mena. “Ho riscritto la strofa pensando a qualcosa che fosse un po’ retrò ma allo stesso tempo mantenesse il mio stile”, ha detto sui suoi profili, come riportato dal sito di musica AllMusicItalia. Un gesto che potrebbe avere delle conseguenze non felici. Striscia la Notizia, infatti, rimarca come “il regolamento del Festival parla chiaro. Ogni cantante è obbligato a non diffondere i brani partecipanti, incluse le cover, sino alla loro prima esecuzione nel Festival stesso, pena l’esclusione dal concorso.”

Il Sanremo delle discordia: le principali polemiche attorno alla 70edisima edizione della kermesse

Resta da capire che cosa succederà ora e se la kermesse prenderà provvedimenti sul caso. Sanremo si avvicina e le polemiche non gli lasciano respiro. Roventisssime quelle scatenatesi attorno ad Amadeus che è finito nel ciclone mediatico per delle frasi su Francesca Sofia Novello, attuale fidanzata di Valentino Rossi. Ma non è finita qui: assai rumoroso anche il caso Junior Cally che alla fine è però stato confermato tra i big in gara nonostante si sia persino scomodato qualche esponente politico sulla vicenda.