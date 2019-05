Riki, Riccardo Marcuzzo e la fidanzata Sara si sono lasciati? La verità

Riccardo Marcuzzo e la fidanzata Sara sono in crisi? Il cantante aggiorna i fan

Riccardo Marcuzzo, cantante ed ex allievo di Amici di Maria De Filippi, è oggi molto seguito sui social. Riki, questo è il suo nome d’arte, vanta un importante numero di fan dalla sua parte, specie tra le ragazze più giovani. Per questo motivo, quando sfrutta il suo tempo libero per chiacchierare con le persone che lo seguono, molte domande che gli vengono rivolte su Instagram riguardano spesso la sua vita privata e sentimentale. Oggi, per esempio, a Riki è stato chiesto come mai non seguisse la sua fidanzata Sara sui social. Aria di crisi o c’è qualcos’altro sotto? Ebbene, a questa domanda il cantante ha replicato smentendo i rumours sulla rottura e raccontando a tutti la sua verità.

Riki di Amici smentisce la fine della relazione con la fidanzata Sara

Quando due persone stanno insieme finiscono col condividere anche i loro spazi sui social (o per lo meno questo accade ai giorni nostri). Immagini, video e dediche d’amore fanno oggi da contorno ad un relazione. Quando si tratta di personaggi famosi, poi, l’attenzione su queste cose è inevitabilmente maggiore. Per questo motivo, pochi minuti fa, una fan ha chiesto a Riki se le cose tra lui e la fidanzata Sara stessero andando bene (visto che il cantante non segue la ragazza su Instagram). Ebbene, al contrario di quello che molti hanno pensato, tra Riccardo Marcuzzo e Sara tutto sembra andare bene.

Riccardo Marcuzzo felice insieme a Sara: le ultime parole del cantante

Riki, a chi gli ha chiesto come mai non seguisse la fidanzata Sara sui social, tramite una stories su Instagram ha chiarito: “Perché seguirla su Instagram quando ce l’ho di fianco o la posso chiamare? Che mondo del ca..o”. In questo modo, dunque, Riccardo Marcuzzo ha confermato di essere ancora felicemente fidanzato e innamorato. Nessuna crisi, solo un modo diverso di vedere le cose.